Pred dirko po Italiji zbolelo pol pelotona, krivo je kravje blato

Med kolesarji, ki se pripravljajo na jutrišnji štart dirke po Italiji v Bulgariji razsaja virus, ki povzroča prebavne težave.
Simon Yates bo v naslednjih treh tednih na prestolu Gira dobil naslednika. FOTO: Luca Bettini/AFP
N. Gr.
7. 5. 2026 | 13:30
7. 5. 2026 | 13:33
Enodnevna belgijska dirka Famenne Ardennes Classic ne sodi med bolj priznane v kolesarskem svetu, a utegne pomembno vplivati na razplet dirke po Italiji. V deževnem vremenu so zboleli številni kolesarji, ki so tudi na štartni listi za dirko po Italiji, krive pa niso nizke temperature, temveč kravje blato.

Pred dvobojem s Pogačarjem Vingegaard napada zgodovino

Na mokrih cestah so delčki prileteli v plastenke z vodo, iz katerih so pili kolesarji in se tako okužili z bakterijo campylobacter, ki povzroča prebavne težave, bruhanje in visoko vročino. Kolesarji Lotta so tako na predstavitev poslali le pet zdravih kolesarjev, obležal je tudi prvi zvezdnik in zmagovalec omenjene klasike Arnaud De Lie, a njegov nastop zaenkrat še ni ogrožen. Tri kolesarje Lotta so zaradi resnih težav začasno hospitalizirali, a so zdaj že v domači oskrbi.

»Pol pelotona ima zdravstvene težave,« je za belgijsko Sporzo dejal športni direktor Lotta Maxime Bouet. Težave imajo tudi kolesarji Alpecina in še nekaj drugih kolesarjev, ki so dirkali v Belgiji, virus pa se zdaj širi po pelotonu in bi lahko vplival tudi na jutrišnji začetek dirke po Italiji v Bolgariji.

Na njej sicer po več kot 20 letih Slovenija zaradi nesrečnih okoliščin in poškodbe Matevža Govekarja ne bo imela svojega predstavnika. Prvi favorit za zmago je Jonas Vingegaard, a Giro tradicionalno prinaša številna presenečenja in zasuke, nenazadnje je lani Isaac del Toro na zadnji gorski etapi ostal brez rožnate majice in Simonu Yatesu prepustil skupno zmago. Britanec zmage ne bo branil, prestopil je v vrste kolesarskih upokojencev.

