Pred dvobojem s Pogačarjem Vingegaard napada zgodovino

Jonas Vingegaard pred začetkom Gira ne skriva prav ničesar. Na svojo prvo italijansko pentljo ni prišel po izkušnjo, temveč po zmago. »Želim zmagati Giro in se zapisati v zgodovino,« je dejal v intervjuju in s tem zelo jasno začrtal, kako vidi prihodnje tri tedne. Dirka po Italiji se bo v petek začela v bolgarskem Nessebarju, končala pa 31. maja v Rimu.

Če bi Dancu uspelo uresničiti cilj, bi postal osmi kolesar v zgodovini z zmagami na vseh treh Grand Tourih. Tour de France je osvojil v letih 2022 in 2023, lani pa je dodal še Vuelto. Prav zato letošnji Giro zanj ni le nova dirka, temveč tudi redka priložnost za vstop v izbrani kolesarski klub, v katerem so med drugimi Eddy Merckx, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali in Chris Froome. »To je moj cilj. To pomeni pisati zgodovino,« je poudaril.

Nova dirka, nov dražljaj

Vingegaard priznava, da je potreboval spremembo. »Več let je bil moj program zelo podoben. Čutil sem, da potrebujem nov izziv,« je dejal in dodal, da mu lahko prav Giro pomaga tudi do vrhunske pripravljenosti za Tour. Toda vsaj navzven je njegov fokus povsem italijanski. »Giro je velik cilj. Za zdaj sem osredotočen samo nanj.«

Vingegaard je pred Girom že pokazal odlično formo, dobil je tako dirko Pariz–Nica kot dirko po Kataloniji. FOTO: Josep Lago/AFP

To je pomemben poudarek, saj se pri Vismi očitno niso odločili za italijanski ovinek zgolj zaradi prestiža, ampak tudi kot del širšega poletnega načrta. Danec se obenem dobro zaveda, da italijanska tritedenska dirka ni kopija francoske. »Giro je bolj nepredvidljiv. Vsak dan moraš biti pripravljen na vse, ker te lahko presenečenja čakajo povsod,« je opozoril.

Morda je prav zato posebej poudaril, da je traso natančno preučil, čeprav ni mogel opraviti vseh ogledov na cesti. »V Bolgariji bo pomembno paziti na veter. Veliko bo tudi zahtevnih dni: Blockhaus, Corno alla Scale, nato še Val d'Aosta in dolomitska etapa. Nekatere etape lahko ustvarijo velike časovne razlike.«

Vingegaard obenem zavrača misel, da je veliki favorit brez resne konkurence. »Tekmecev je veliko: Adam Yates, Pellizzari, Bernal, O'Connor, Gall. Za zmago bom moral pokazati svoj najboljši obraz,« je dejal.

V ozadju je tudi Pogačar

Čeprav je Vingegaard v zadnjih letih skoraj samoumevno povezan predvsem s Tourom in dvoboji s Tadejem Pogačarjem, zdaj vztraja, da ga ne žene misel, da bi do tako imenovane trojne krone prišel pred Slovencem. Primerjava je vseeno neizogibna. »Samo vprašanje časa je, kdaj bo to (trojna krona) uspelo tudi njemu. Tadej je morda najboljši kolesar vseh časov, vendar sem ga že premagal in verjamem, da ga lahko tudi v prihodnje.«

Ob tem je odprl še temo varnosti, ki v kolesarstvu nikoli zares ne izgine iz razprav. Sam pravi, da je po hudem padcu leta 2024 povsem okreval, a bi kot prvi mož Mednarodne kolesarske zveze najprej poskrbel za boljši nadzor nad trasami in stanjem cest.

Kakorkoli se bo razpletlo, je jasno že zdaj: Vingegaard na Giro ne prihaja skrivoma ali previdno. V Italijo je prišel z velikim ciljem, še večjo ambicijo in z mislijo, da lahko prav letos naredi korak, ki ga loči od kolesarske zgodovine.