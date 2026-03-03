Pred lovom na četrto zmago v Toskani poseben poklon Pogačarju

Kolesarska sezona se je minuli konec tedna za ljubitelje klasik začela zares. Mathieu van der Poel je potrdil, da je v odlični formi, zelo dobro je šlo v nedeljo tudi Matevžu Govekarju, zdaj pa počasi prihaja čas prvega slovenskega zvezdnika. Tadej Pogačar je pripravljen, da gre v soboto v lov na četrto zmago na belih cestah Toskane.

»Komaj čakam, da se znova vrnem na dirke, v zadnjih tednih sem bil le gledalec, dobro je šlo mojim kolegom in zdaj je čas, da se jim pridružim. Strade Bianche je dirka, na kateri vedno uživam, vedno doslej mi je šlo precej dobro in upam, da bo tudi v soboto tako. Tekmeci bodo zagotovo zelo močni,« je pričakovanja pred dirko strnil svetovni prvak.

Pogiju je dirkanje na makadamskih odsekih, kjer je zelo pomembno tudi obvladovanje kolesa, ne zgolj moč, pisano na kožo. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Trikratni zmagovalec na makadamskih cestah v Toskani je bil že pozimi v vrhunski formi, med pripravami je podrl nekaj rekordov, tudi na vzponu na Coll de Rates, ki je priljubljena točka kolesarjev na beli obali v Španiji. Zdaj bo noge lahko preizkusil v praksi, njegova najljubša točka pa bo letos še bolj posebna.

Lani je do zmage Pogi prišel z napadom na odseku na Colle Pinzuto, prireditelji pa so se odločili, da ta odsek posvetijo trikratnemu zmagovalcu in ga poimenujejo po njem. Enaka čast je pred leti že doletela Fabiana Cancellaro, prav tako trikratnega zmagovalca dirke, v čast Spartaka so posvetili makadamski sektor Monte Sante Marie.