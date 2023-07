Pred petimi leti odiral ribe, na Touru odrl konkurenco

V nadaljevanju preberite:

Če si nekdo dvakrat zapored prikolesari skupno zmago na dirki po Franciji, potem mu je treba sneti francosko baretko. Pa tokrat ni govora o Tadeju Pogačarju, temveč o najboljšem na Touru v letih 2022 in 2023, Dancu Jonasu Vingegaardu. Slovenski as je še vedno videti kot najstnik, ki se zabava s svojo priljubljeno igračo, kolesom, in uživa v burgerjih. Ko je namreč Pogačar leta 2021 osvojil svoj drugi Tour, se je z ekipnimi kolegi iz UAE Team Emirates odpravil v znamenito ameriško restavracijo s hitro prehrano v mestecu Libourne in si po treh tednih francoskega tekmovalnega kolesarjenja privoščil najbolj nezdrav obrok za bicikliste. Letos je, denimo, zaužil pico. Slava, medijski pomp ali igrivost v športnem boju do zadnjega ni nekaj, kar je v Dančevi krvi. Preberite si zelo zanimivo življenjsko zgodbo letošnjega zmagovalca francoske pentlje.