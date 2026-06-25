Pred začetkom Toura je Pogačarjev vlak razrešil vse dvome

Najbogatejša moštva v kolesarstvu si lahko privoščijo ne le najboljše kapetane, največjo razliko naredi kakovost njihovih pomočnikov. In eden najboljših zadnjih sezon bo ob Tadeju Pogačarju ostal vse do konca leta 2029. Jhonatan Narvaez je imel na mizi mikavne ponudbe konkurence, a se je odločil, da ostane ob slovenskem šampionu.

Narváez se je ekipi pridružil pred sezono 2025, potem ko je šest sezon preživel pri Ineos Grenadiers. Pri UAE se je hitro uveljavil kot eden najbolj vsestranskih kolesarjev v ekipi. Že prvo dirko v novih barvah je dobil na Tour Down Under, nato je postal pomemben člen moštva na velikih dirkah, klasikah in etapnih preizkušnjah. Velikokrat je zadnji mož v Pogačarjevem vlaku, pogosto mu izhodišče za napad s silovitim narekovanjem ritma na vzponu pripravi kar sam.

»Zelo sem vesel, da sem podaljšal pogodbo z UAE Team Emirates XRG. Od trenutka, ko sem prišel, sem čutil zaupanje ekipe in hitro sem vedel, da je to pravi kraj zame,« je ob podpisu povedal Narváez. Dodal je, da sta bili zadnji dve sezoni med najboljšimi v njegovi karieri in da verjame, da lahko v moštvu še napreduje.

Ekvadorec je imel letos po januarskem padcu težak začetek sezone, nato pa se je vrnil v velikem slogu. Na Giru je dobil tri etape, nosil ciklamno majico, pred kratkim pa je slavil še etapno zmago na dirki po Švici. S podaljšanjem pogodbe je UAE zadržal enega pomembnejših pomočnikov in hkrati kolesarja, ki lahko na vsaki dirki pride do etapne zmage.