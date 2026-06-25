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Kolesarstvo

Pred začetkom Toura je Pogačarjev vlak razrešil vse dvome

Iz ekipe UAE Emirates so sporočili, da je zelo dragoceni pomočnik Tadeja Pogačarja Jhonatan Narvez podaljšal pogodbo do leta 2029.
Jhonatan Narvaez je bil pomemben člen v zasedbi, ki je lani Tadeju Pogačarju pomagala do rumene majice na Touru. FOTO: Yoan Valat/Reuters
Galerija
Jhonatan Narvaez je bil pomemben člen v zasedbi, ki je lani Tadeju Pogačarju pomagala do rumene majice na Touru. FOTO: Yoan Valat/Reuters
N. Gr.
25. 6. 2026 | 05:00
2:11
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Najbogatejša moštva v kolesarstvu si lahko privoščijo ne le najboljše kapetane, največjo razliko naredi kakovost njihovih pomočnikov. In eden najboljših zadnjih sezon bo ob Tadeju Pogačarju ostal vse do konca leta 2029. Jhonatan Narvaez je imel na mizi mikavne ponudbe konkurence, a se je odločil, da ostane ob slovenskem šampionu.

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Lahko Pogačarjev tekmec zaradi nenavadnega pravila ostane brez Toura?

Narváez se je ekipi pridružil pred sezono 2025, potem ko je šest sezon preživel pri Ineos Grenadiers. Pri UAE se je hitro uveljavil kot eden najbolj vsestranskih kolesarjev v ekipi. Že prvo dirko v novih barvah je dobil na Tour Down Under, nato je postal pomemben člen moštva na velikih dirkah, klasikah in etapnih preizkušnjah. Velikokrat je zadnji mož v Pogačarjevem vlaku, pogosto mu izhodišče za napad s silovitim narekovanjem ritma na vzponu pripravi kar sam.

»Zelo sem vesel, da sem podaljšal pogodbo z UAE Team Emirates XRG. Od trenutka, ko sem prišel, sem čutil zaupanje ekipe in hitro sem vedel, da je to pravi kraj zame,« je ob podpisu povedal Narváez. Dodal je, da sta bili zadnji dve sezoni med najboljšimi v njegovi karieri in da verjame, da lahko v moštvu še napreduje. 

Ekvadorec je imel letos po januarskem padcu težak začetek sezone, nato pa se je vrnil v velikem slogu. Na Giru je dobil tri etape, nosil ciklamno majico, pred kratkim pa je slavil še etapno zmago na dirki po Švici. S podaljšanjem pogodbe je UAE zadržal enega pomembnejših pomočnikov in hkrati kolesarja, ki lahko na vsaki dirki pride do etapne zmage.

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Tadej PogačarUAE Team EmirateskolesarstvoJhonatan NarvaezTour 2026

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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