Pred začetkom Toura nova merila za izključitev moštev

Pariz – Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je omilila svoja pravila glede izključitve moštev z letošnje dirke po Franciji v primeru pozitivnih izvidov na novi koronavirus. Ekipa bo po novem morala zapustiti tekmovanje, če bosta dva njena člana pozitivna v razmaku sedmih dni.



UCI je ublažila tudi pravilo, da bo tekmovalec nemudoma izključen, če bo pozitiven na rednih testih, ki jih bodo izvajali pred vsako etapo. Zdaj bo imel zadnjo besedo zdravnik UCI, ki bo določil, kakšno nevarnost predstavlja vsak posameznik. Mednarodna zveza je sporočila, da je tako imenovano koronavirusno pravilo spremenila po številnih pritožbah ekip, ki so se niso strinjale, da bi morale v primeru dveh pozitivnih testov zapustiti dirko po Franciji. Pravilo pri tem ni ločevalo med kolesarji in preostalim osebjem.

Začetek bez gledalcev, nadaljevanje z njimi

Dirka po Franciji se bo začela to soboto v Nici, ki je na epidemiološkem zemljevidu označena z rdečo barvo, enako kot Pariz, kjer je predvideno, da se bo dirka končala čez tri tedne. V Franciji je za boleznijo covid-19 umrlo več kot 30.000 ljudi, v četrtek pa so tam zaznali več kot 6000 okužb, kar je najvišja številka od marca.



Začetek dirke ob Sredozemskem morju bo minil brez prisotnosti gledalcev, v nadaljevanju Toura pa bodo lahko ob cesti spremljali kolesarje. Organizatorji so zanje priporočili uporabo mask, policija pa bo predvsem v večjih krajih omejevala število gledalcev na določenih cestnih odsekih.