Pred zmago kariere je osem mesecev razmišljal o Pogačarju

Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je pojasnil, kaj se je spremenilo na poti do največje in najbolj pomembne zmage kariere.
Na Montmartru in kasneje na Elizejskih poljanah je Van Aert dobil potrditev, da lahko premaga Pogačarja v boju mož na moža. Foto Sarah Meyssonnier/Reuters
Na Montmartru in kasneje na Elizejskih poljanah je Van Aert dobil potrditev, da lahko premaga Pogačarja v boju mož na moža. Foto Sarah Meyssonnier/Reuters
Nejc Grilc
23. 4. 2026 | 05:00
Kar šest let je Wout van Aert čakal na drugo zmago na spomenikih v karieri in jo dosegel, ko ga nihče ni uvrščal v sam vrh favoritov na dirki Pariz - Roubaix. Čeprav mu spomladi nič ni šlo po načrtih, je verjel v uspeh, krila je dobil na zadnji dan dirke po Franciji 2025.

Pred zadnjim izzivom pomladi je Pogačar dobil resnega tekmeca

»Prej sem vedno mislil, da sta na tlakovanih vzponih Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel nepremagljiva, na Montmartru pa sem videl, da sem še vedno lahko hiter tudi jaz. Seveda je bil to zadnji dan Toura in Tadej je bil bolj utrujen, a sem vseeno dobil motivacijo in o tem sem razmišljal v naslednjih mesecih, ko sem se pripravljal na klasike,« je pojasnil Van Aert.

Zaključne priprave na severni pekel mu niso šle na roko, po razočaranju v zadnjih metrih klasike Dwars Door Vlaanderen se ni počutil dobro. »Ko smo si v četrtek ogledali traso, sem bil izmučen, počutil sem se zelo slabo. Šele v soboto se mi je vrnila lakota po dirkanju,« je dodal Belgijec.

Tudi njega so odzivi na zmago presenetili, čestitke so prišle iz vseh kotičkov kolesarskega sveta. »Dve ali tri minute sem potreboval, da sem sploh dojel, kaj se je zgodilo. Prej sem padel v trans, razmišljal sem le o dirki in o šprintu. Nikoli nisem želel biti vzornik, zanimivo mi je, da moji dosežki drugim toliko pomenijo. Delam to, kar imam najraje in to je ena najlepših zmag in vrhunec moje kariere,« je zaključil Van Aert.

Takoj po zmagi v Roubaixu je odšel v Španijo na kratke počitnice, naslednjič ga bomo spremljali šele na začetku junija, ko bo na dirki po Dofineji (zdaj Tour Auvergne - Rhone-Alpes) pilil formo pred odhodom na dirko po Franciji. 

Sorodni članki

Premium
Nedelo
Vita Movrin

Po zmagi na prvi tekmi se je zaljubila v gorsko kolo

Trenutno najboljša slovenska gorska kolesarka in aktualna državna prvakinja v gorskem krosu Vita Movrin je pred letošnjo sezono naredila velik korak naprej.
Matic Rupnik 19. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Valonska puščica

Pred zadnjim izzivom pomladi je Pogačar dobil resnega tekmeca

Francoski kolesarski super talent Paul Seixas je postal najmlajši zmagovalec Valonske puščice, potem ko je na slovitem zidu opravil s tekmeci.
Nejc Grilc 22. 4. 2026 | 16:39
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Poškodba na treningu

Šest tednov po zlomu obeh rok kar z gipsom trenira s Pogačarjem

Avstralski kolesar Michael Matthews je pojasnil podrobnosti težkih poškodb, ki jih je utrpel na začetku marca. Zdaj je znova na cesti in trenira s prijateljem.
21. 4. 2026 | 09:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Amstel Gold Race

Remco pokazal mišice in dobil klasiko, Glivar najboljši Slovenec

V ciljnem šprintu je Belgijec za zmago premagal Danca Mattiasa Skjelmoseja, s katerim sta skupaj prevozila zadnjih 20 kilometrov. Gal Glivar 18.
19. 4. 2026 | 19:12
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

V okviru sanacije bodo vgradili tudi padavinsko kanalizacijo. Za poseg v Krajinskem parku TRŠ pridobljeno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
Manja Pušnik 22. 4. 2026 | 00:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
22. 4. 2026 | 17:04
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Zenica

Danes ugaša srce jeklarstva v regiji, ogroženih okoli 11.000 zaposlenih

Uničevalna vojna železarne v Zenici ni ustavila, jo bosta pa nekonkurenčnost na mednarodnem trgu in neupoštevanje pozivov k zaščiti domače industrije.
Novica Mihajlović 22. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Medisove nagrade

Zdravniki in farmacevti z raziskovanjem nadgrajujejo klinično delo

Pomembna odkritja za mlade sladkorne bolnike in tiste s tveganjem za anafilaksijo ter napredek pri upravljanju z zdravili.
Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport in gospodarstvo

Od rezultata do vrednot in zmagovalnih zgodb

Športu in gospodarstvu so skupne tako vrednote kot tudi izzivi. Družbena omrežja in zgodbe pa so tisti, ki pripeljejo navijače, kupce, podpornike ...
Marjana Kristan Fazarinc 23. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravstveni absentizem

Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Tadej PogačarWout van AertkolesarstvoMathieu Van der PoelPariz-Roubaix

