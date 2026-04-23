Pred zmago kariere je osem mesecev razmišljal o Pogačarju

Kar šest let je Wout van Aert čakal na drugo zmago na spomenikih v karieri in jo dosegel, ko ga nihče ni uvrščal v sam vrh favoritov na dirki Pariz - Roubaix. Čeprav mu spomladi nič ni šlo po načrtih, je verjel v uspeh, krila je dobil na zadnji dan dirke po Franciji 2025.

»Prej sem vedno mislil, da sta na tlakovanih vzponih Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel nepremagljiva, na Montmartru pa sem videl, da sem še vedno lahko hiter tudi jaz. Seveda je bil to zadnji dan Toura in Tadej je bil bolj utrujen, a sem vseeno dobil motivacijo in o tem sem razmišljal v naslednjih mesecih, ko sem se pripravljal na klasike,« je pojasnil Van Aert.

Zaključne priprave na severni pekel mu niso šle na roko, po razočaranju v zadnjih metrih klasike Dwars Door Vlaanderen se ni počutil dobro. »Ko smo si v četrtek ogledali traso, sem bil izmučen, počutil sem se zelo slabo. Šele v soboto se mi je vrnila lakota po dirkanju,« je dodal Belgijec.

Tudi njega so odzivi na zmago presenetili, čestitke so prišle iz vseh kotičkov kolesarskega sveta. »Dve ali tri minute sem potreboval, da sem sploh dojel, kaj se je zgodilo. Prej sem padel v trans, razmišljal sem le o dirki in o šprintu. Nikoli nisem želel biti vzornik, zanimivo mi je, da moji dosežki drugim toliko pomenijo. Delam to, kar imam najraje in to je ena najlepših zmag in vrhunec moje kariere,« je zaključil Van Aert.

Takoj po zmagi v Roubaixu je odšel v Španijo na kratke počitnice, naslednjič ga bomo spremljali šele na začetku junija, ko bo na dirki po Dofineji (zdaj Tour Auvergne - Rhone-Alpes) pilil formo pred odhodom na dirko po Franciji.