Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

Kolesarska ekipa Picnic PostNL je predstavila nov tehnološki izum, ki bi lahko povsem spremenil varnstni vidik športa. Pred začetkom dirke Tour Down Under, ki se bo za člane začela v torek, so pokazali dres, ki ima že vgrajene zračne blazine. Te se bi aktivirale ob morebitnem padcu, podobno kot pri alpskih smučarjih – ti jih morajo od olimpijske sezone naprej nujno uporabljati.

Seveda se tu porajajo podobna vprašanja kot v alpskem smučanju. Kaj se zgodi, če se zračna blazina aktivira sama od sebe in kako ve, kdaj pride do padca? Že tako v šprinterskih zaključkih in na spustih kolesarji vozijo z velikimi silami in če bi se jim varnostna blazina aktivirala takrat, ki bila lahko bolj v oviro.

Profesionalni kolesarji bodo svojo sezono začeli v torek, ko se začenja Tour Down Under. Na štartu bosta tudi Žak Eržen (Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech). Le nekaj dni pozneje se začenja tudi evropska sezona, na klasiki Castellón bo zmago lovil član Bahrain Victoriousa Matevž Govekar. Lani je tam nastopal vrhunsko in dobil šprint glavnine, a žal je spredaj ostalo nekaj ubežnikov.

Pred Matevžem Govekarjem je zelo pomembna sezona. FOTO: Tbv

Konec januarja naj bi na dirki po Aluli nastopala Domen Novak (UAE Emirates) in državni prvak Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). Matej Mohorič (Bahrain Victorious) sezono začenja februarja na enodnevnih dirkah v Španiji, Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe) pa bosta prvič nastopila šele marca.