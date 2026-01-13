  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Premagati Pogačarja je glavni cilj, le strategija bo drugačna

    Jonas Vingegaard je potrdil, da bo na štartni črti Gira in Toura v prihodnji sezoni. V Franciji bo imel ob sebi tudi Wouta van Aerta.
    Slovenskega zvezdnika se bo Vingegaard tokrat lotil z Girom v nogah. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Slovenskega zvezdnika se bo Vingegaard tokrat lotil z Girom v nogah. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Nejc Grilc
    13. 1. 2026 | 15:14
    13. 1. 2026 | 15:39
    1:59
    Moštvo Visme Lease a bike je razkrilo tekmovalne načrte za sezono, ki prihaja. Prvi zvezdnik Jonas Vingegaard bo pričakovano nastopil na Giru, kjer se je s prireditelji bojda dogovoril za milijonsko štartnino. Meril bo tudi na dirko po Franciji, kjer bo znova poskušal premagati Tadeja Pogačarja.

    Jan Tratnik bi spet doživel vznemirjenje dirkanja

    »Giro je ena največjih dirk na svetu, že nekaj časa si želim poskusiti osvojiti rožnato majico, po zmagi na Vuelti pa sem še bolj motiviran, da jo dodam v svojo zbirko. Če bi lahko izbral le še eno dirko, na kateri bi zmagal, bi bil to Giro,« je odločitev pojasnil Vingegaard.

    Po sicer neuradnih poročilih naj bi mu prireditelji obljubili okrog 1,5 milijona evrov štartnine, kar v zadnjih letih za prireditelje Gira ni nenavadna praksa v boju za največja imena kolesarskega sveta. Z rožnato majico bi Vingegaard dopolnil zbirko zmag na tritedenskih dirkah.

    Dirkal bo tudi na dirki po Franciji, kjer bo imel ob sebi Wouta van Aerta. »Želimo si zmagati na Giru, a dirka po Franciji ostaja naš glavni cilj. Prepričani smo, da dirkanje v Italiji Jonasu lahko pomaga pri doseganju vrhunske forme na Touru,« je k odločitvi dodal vodja tekmovalnega dela moštva Grischa Niermann.

    Na tlakovanih klasikah bo v ospredju Van Aert, ki bo dirkal tudi na Vuelti, potem ko bo opravil vlogo pomočnika Vingegaardu na Touru, na ardenskih klasikah pa Visma stavi na Mattea Jorgensona in Bena Tuletta.

    Več iz teme

    Jonas VingegaardTadej PogačarkolesarstvoWout van Aertdirka po FrancijiTour de FranceGiro 2026

