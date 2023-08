Preminil mladi Belgijec

Poklicno kolesarsko moštvo Lotto Dstny je na spletni strani sporočilo, da je za posledicami nesreče na treningu v domovini umrl mladi Belgijec Tijl De Decker.

Dvaindvajsetletnik je nesrečo doživel v sredo, ko se je z veliko hitrostjo zaletel v zadnji del avta. Na poti v bolnišnico v Lierju je izgubil veliko krvi, zaradi česar so ga tam tudi operirali. Kasneje so ga premestili na univerzitetno kliniko v Antwerpnu, kjer je podlegel poškodbam, je belgijska ekipa zapisala na spletni strani.

De Decker se je letos pridružil razvojni ekipi Lotto Dstny in navdušil predvsem na enodnevnih dirkah. Zmagal je na mladinski različici prestižne preizkušnje Pariz-Roubaix. Z belgijsko ekipo bi moral od leta 2024 dirkati v poklicnem kolesarstvu.

»Ekipa je pretresena zaradi izgube našega mladega kolesarja,« je v prvem odzivu dejal izvršni direktor Stephane Heulot.

»Verjeli smo v Tijlov razvoj. Prestop v poklicno ekipo je bila logična izbira. Na žalost nikoli ne bo postal poklicni kolesar, spominjali pa se ga bomo kot nadarjenega mladega kolesarja ter toplo in prijazno osebo. Njegovi družini in ljubljenim izrekamo globoko sožalje. Naše misli so v tem težkem času z njimi,« je še dodal Heulot.