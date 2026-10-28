Preobrat, etapa Gira bi se končala v Kopru, naslednje jutro štart v Ljubljani

Potem ko se je dolgo govorilo, da bo Giro 2027 v začetku zaokrožil po Sloveniji, se zdaj zdi, da bomo pri nas videli cilj prve in štart druge etape.
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Tako je leta 2023 na Višarjah zmagal Primož Roglič. FOTO: Jože Suhadolnik
Čeprav se je doslej govorilo, da bo začetek dirke po Italiji 2027 po večini potekal po Sloveniji, cilji etap pa naj bi bili v Italiji, pa je sedaj očitno prišlo do preobrata, nad katerim se slovenski navijači ne bomo pritoževali. Italijanski kolesarski portal Cicloweb namreč poroča, da se bo prva etapa Gira končala v Kopru, naslednje jutro pa bodo kolesarji štartali v Ljubljani.
Organizatorji Gira d'Italia bodo traso 110. izvedbe razkrili prihodnji torek, 3. novembra. Scenarij, po katerem bi kolesarji dirkali po naših cestah, bi pomenil nov mejnik našega športa, sploh v letih, ko se borimo tudi za organizacijo velikega štarta francoske pentlje.
Sprva se je sicer pisalo, da se bo prva etapa Gira začela in končala v Trstu, naslednji dan pa naj bi kolesarji štartali v Gorici. A očitno je ...
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