Preobrat, etapa Gira bi se končala v Kopru, naslednje jutro štart v Ljubljani

Čeprav se je doslej govorilo, da bo začetek dirke po Italiji 2027 po večini potekal po Sloveniji, cilji etap pa naj bi bili v Italiji, pa je sedaj očitno prišlo do preobrata, nad katerim se slovenski navijači ne bomo pritoževali. Italijanski kolesarski portal Cicloweb namreč poroča, da se bo prva etapa Gira končala v Kopru, naslednje jutro pa bodo kolesarji štartali v Ljubljani. Organizatorji Gira d'Italia bodo traso 110. izvedbe razkrili prihodnji torek, 3. novembra. Scenarij, po katerem bi kolesarji dirkali po naših cestah, bi pomenil nov mejnik našega športa, sploh v letih, ko se borimo tudi za organizacijo velikega štarta francoske pentlje. Sprva se je sicer pisalo, da se bo prva etapa Gira začela in končala v Trstu, naslednji dan pa naj bi kolesarji štartali v Gorici. A očitno je ...