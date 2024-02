Preplah za slovaškega šampiona, a gre v Pariz

Trikratni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu Peter Sagan je prestal poseg na srcu. Štiriintridesetletnemu Slovaku so aritmijo odkrili med dirko gorskega kolesarstva minuli konec tedna v pripravah na olimpijske igre v Parizu v tej disciplini.

Saganu so nepravilnosti pri delovanju srca odkrili na dirki gorskega kolesarstva v Valencii, na kateri je njegov srčni utrip znašal tudi več kot 200 udarcev na minuto. Izjemni Slovak se nahaja v bolnišnici Lancisi v Anconi, kjer so opravili poseg na srcu in odpravili aritmijo. Pred tem so v Italiji opravili številne teste pod vodstvom kardiologa Roberta Corsettija.

Njegov tiskovni predstavnik je v izjavi dejal, da se Sagan počuti dobro in da njegov cilj v 2024 še naprej ostaja uvrstitev v reprezentanco za olimpijske igre v gorskem kolesarstvu. »Imel je epizodo aritmije med dirko, zato skušamo to nadzorovati. Trenutno opravljajo poseg in preverjajo, kakšen je položaj. Če ne bo nič resnega, kot predvidevamo, mu bodo namestili monitor,« je dejal njegov tiskovni predstavnik.

Trikratni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu (2015, 2016, 2017) bo kmalu nazaj na kolesu. »Na kolo se bo vrnil čez dober teden dni. Nadaljeval bo z že prej zastavljenim programom. Vse je pod nadzorom,« je še v izjavi dejal njegov tiskovni predstavnik.

Peter Sagan je v karieri dobil kar 121 dirk na poklicni ravni, od tega dve na spomenikih (Flandrija, Pariz-Roubaix) ter 12 na dirki po Franciji, kjer je rekordnih sedemkrat osvojil tudi zeleno majico najboljšega po točkah.