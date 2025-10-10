  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Presenetljiv zaključek kariere dveh legendarnih šprinterjev

    V tednu, ko v kolesarskem svetu potekajo še zadnje evropske dirke, sta konec kariere naznanila kar dva šprinterja, ki sta zaznamovala zadnje desetletje.
    Elia Viviani je tekom športne poti zbral 90 zmag. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
    Galerija
    Elia Viviani je tekom športne poti zbral 90 zmag. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
    Matic Rupnik
    10. 10. 2025 | 15:44
    10. 10. 2025 | 15:44
    4:02
    A+A-

    Legendarni italijanski šprinter Elia Viviani bo po koncu sezone kolo postavil v kot. V zadnjih letih ni ujel prave forme, vseeno pa je tekom kariere zbral pet etapnih zmag na dirki po Italiji, kjer je leta 2018 oblekel tudi majico najboljšega špritnerja. Še bolje kot na cesti je tekmoval na velodromu, kjer je leta 2016 v Rio de Janeiru postal tudi olimpijski prvak. Kariero končuje tudi Francoz Arnaud Demare.

    Na pisti je sicer dobil še dve olimpijski medalji, s čimer se je skupaj s Filippom Ganno, Jonathanom Milanom in Simonejem Consonnijem z zlatimi črkami zapisal v zgodovino italijanskega dirkališčnega kolesarstva. Kariero je leta 2010 začel v domačem Liquigasu, kjer je hitro začel dosegati dobre rezultate, čeprav je moral na največjih dirkah pogosto pomagati izvrstnemu Slovaku Petru Saganu.

    Leta 2014 je Elia Viviani slavil tudi na dirki po Sloveniji, ko je v legendarnem zaključku v Novem mestu premagal tudi Avstralca Michaela Matthewsa, Borut Božič je bil četrti. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Leta 2014 je Elia Viviani slavil tudi na dirki po Sloveniji, ko je v legendarnem zaključku v Novem mestu premagal tudi Avstralca Michaela Matthewsa, Borut Božič je bil četrti. FOTO: Dejan Javornik/Delo

    Sledila je sleditev k britanskemu Skyju, kjer je bil eden redkih šprinterjev, zato je dobival precej priložnosti. Nekaj jih je tudi izkoristil, vmes dobil svojo prvo etapo na domači dirki po Italiji, zato ga je opazila ekipa Quick-Step Floors (današnji Soudal Quick-Step). Belgijska zasedba je takrat veljala za najboljši šprinterski vlak v karavani in tudi Viviani je z njihovo pomočjo naravnost zasijal.

    V sezoni 2018 je zmagal kar 18-krat, vsem uspehom je dodal tudi majico najboljšega šprinterja na dirki po Španiji. Leta 2019 je osvojil naslov evropskega prvaka, leto kasneje pa ga je v modrem dresu z zvezdicami nasledil še Giacomo Nizzolo, ki je nekaj tednov nazaj prav tako naznanil, da ga prihodnje leto ne bomo več videli v glavnini. Kljub temu, da je dobil svojo edino zmago na dirki po Franciji, je pred koronsko sezono 2020 prestopil v Cofidis, takrat pa se je njegova rezultatska letvica obrnila navzdol.

    Elia Viviani je na velodromu še uspešnejši kot na cesti. Pred leti je treniral tudi v Češči vasi na Dolenjskem. FOTO Denis Charlet/AFP
    Elia Viviani je na velodromu še uspešnejši kot na cesti. Pred leti je treniral tudi v Češči vasi na Dolenjskem. FOTO Denis Charlet/AFP

    Za nekaj let se je vrnil k Ineosu, kjer ni dosegal željenih rezultatov in odločitev o koncu športne poti je bila logična. Letos vozi za belgijski Lotto, kjer je dobil etapo na dirki po Turčiji, dobro pa je nastopal tudi na Vuelti. Žal pa se bo Lotto konec leta najverjetneje združil z ekipo Intermarché-Wanty, zato bo brez pogodbe ostalo veliko kolesarjev, med njimi tudi Viviani. Na cesti bo kariero sklenil 15. oktobra na dirki po Venetu, teden dni kasneje pa bo vozil tudi na svetovnem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu, ki ga gosti Čile.

    Leta 2018, ko se je Giro začel v Izraelu, je Elia Viviani dirkal fantastično. Po koncu dirke je v Rimu z lepo prednostjo oblekel ciklamično majico. FOTO: Nir Keidar/Reuters
    Leta 2018, ko se je Giro začel v Izraelu, je Elia Viviani dirkal fantastično. Po koncu dirke je v Rimu z lepo prednostjo oblekel ciklamično majico. FOTO: Nir Keidar/Reuters

    »Kariero si želim končati, ko sem še na visoki ravni. Tudi na zadnjih dirkah želim biti v vrhu, zakaj ne bi v Santiagu osvojil še kakšne medalje ali celo mavrično majico prvaka. Sem pa zelo zadovoljen s tem, kar sem dosegel. Kolesarjenje me je naučilo živeti, oblikovalo me je kot športnika in človeka,« je dejal 36-letni Viviani.

    Poslavlja se veliko šprinterjev, tudi Arnaud Demare in Alexander Kristoff

    Po letošnji sezoni se od profesionalne glavnine poslavlja kar nekaj znanih imen. Že pred koncem leta so kolo v kot postavili Geraint Thomas, Caleb Ewan in Romain Bardet, svoje zadnje dirke pa te dni vozijo Rafal Majka, Alexander Kristoff, Alessandro de Marchi, Tim Declerq, Giacomo Nizzolo in Arnaud Demare.

    Na dirki po Italiji 2019 sta veliko medsebojnih dvobojev uprizorila prav Arnaud Demare in Elia Viviani, uspešnejši je bil Francoz. FOTO: Luk Benies/AFP
    Na dirki po Italiji 2019 sta veliko medsebojnih dvobojev uprizorila prav Arnaud Demare in Elia Viviani, uspešnejši je bil Francoz. FOTO: Luk Benies/AFP

    Francoz je svojo odločitev na družabnih omrežjih sporočil v četrtek. Tekom športne poti je dobil spomenik od Milana do Sanrema, osem etap na dirki po Italiji, kjer je dvakrat dobil tudi seštevek šprinterjev, na domači dirki po Franciji pa je slavil dve etapni zmagi.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Šport in dobrodelnost

    S Pogačarjem na Krvavec, z Rogličem na Trško Goro

    Slovenska kolesarska zvezdnika bosta sezono končala z druženjem s podporniki in zbiranjem sredstev za svoji fundaciji.
    Miha Hočevar 10. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spektakel v Andori

    Tadej Pogačar in Primož Roglič konec meseca na novi spektakularni dirki

    V Andoro prihaja povsem nova dirka, ki naj bi kolesarstvo vračala h koreninam – štirje zvezdniki se bodo pomerili brez ekip, videli bomo dvoboj mož na moža.
    Matic Rupnik 9. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Intervju

    Van der Poel: Pogačar je bil vesel, ker me ni bilo v Ruandi, ampak ...

    Mathieu van der Poel je dal veliko priznanje največjemu tekmecu na klasikah Tadeju Pogačarju: On lahko počne, kar hoče; primerjava z Merckxom nima smisla.
    8. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    kolesarstvoPrimož RogličTour de Francedirka po ItalijiPeter SaganElia VivianiCaleb EwanRemco Evenepoel

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Socialni dialog

    Večina vidi v obvezni božičnici predvolilno potezo

    Delodajalci so zapustili sejo ESS o božičnici, ker da so postavljeni pred dejstvo. Kaj je pokazala anketa Anketa, ki jo je Mediana izvedla za Delo?
    Barbara Hočevar 10. 10. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Reportaža iz Prištine

    Nova vila v Prištini za ceno ljubljanske garsonjere

    Prestolnica Kosova z ugodno zmesjo tradicije in modernega. Zaradi političnih trenj ozračje nenehno naelektreno, Adem Jashari vas spremlja na vsakem koraku.
    Nejc Grilc 10. 10. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar še v lov na italijanskega šampiona šampionov

    Z dirko po Lombardiji bo padel zastor na evropsko sezono kolesarske svetovne serije. Na vrh bo meril tudi Primož Roglič, na štartu pet Slovencev.
    Miha Hočevar 10. 10. 2025 | 17:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    London, sežig Korana

    Londonsko sodišče razveljavilo obsodbo moškega zaradi sežiga Korana

    Moškemu, obsojenemu zaradi sežiga Korana pred turškim konzulatom v Londonu so po pritožbi razveljavili obsodbo.
    10. 10. 2025 | 17:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Prestop

    Slovenski kolesarski dragulj se seli v Vismo-Lease a Bike

    Sven Aleksander Mernik se iz kranjskega Factorja seli v Vismo. V mladinski ekipi tudi njegov brat Osskar in Maks Olenik.
    Matic Rupnik 10. 10. 2025 | 17:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar še v lov na italijanskega šampiona šampionov

    Z dirko po Lombardiji bo padel zastor na evropsko sezono kolesarske svetovne serije. Na vrh bo meril tudi Primož Roglič, na štartu pet Slovencev.
    Miha Hočevar 10. 10. 2025 | 17:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    London, sežig Korana

    Londonsko sodišče razveljavilo obsodbo moškega zaradi sežiga Korana

    Moškemu, obsojenemu zaradi sežiga Korana pred turškim konzulatom v Londonu so po pritožbi razveljavili obsodbo.
    10. 10. 2025 | 17:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Prestop

    Slovenski kolesarski dragulj se seli v Vismo-Lease a Bike

    Sven Aleksander Mernik se iz kranjskega Factorja seli v Vismo. V mladinski ekipi tudi njegov brat Osskar in Maks Olenik.
    Matic Rupnik 10. 10. 2025 | 17:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo