Presenetljiv zaključek kariere dveh legendarnih šprinterjev

Legendarni italijanski šprinter Elia Viviani bo po koncu sezone kolo postavil v kot. V zadnjih letih ni ujel prave forme, vseeno pa je tekom kariere zbral pet etapnih zmag na dirki po Italiji, kjer je leta 2018 oblekel tudi majico najboljšega špritnerja. Še bolje kot na cesti je tekmoval na velodromu, kjer je leta 2016 v Rio de Janeiru postal tudi olimpijski prvak. Kariero končuje tudi Francoz Arnaud Demare.

Na pisti je sicer dobil še dve olimpijski medalji, s čimer se je skupaj s Filippom Ganno, Jonathanom Milanom in Simonejem Consonnijem z zlatimi črkami zapisal v zgodovino italijanskega dirkališčnega kolesarstva. Kariero je leta 2010 začel v domačem Liquigasu, kjer je hitro začel dosegati dobre rezultate, čeprav je moral na največjih dirkah pogosto pomagati izvrstnemu Slovaku Petru Saganu.

Leta 2014 je Elia Viviani slavil tudi na dirki po Sloveniji, ko je v legendarnem zaključku v Novem mestu premagal tudi Avstralca Michaela Matthewsa, Borut Božič je bil četrti. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Sledila je sleditev k britanskemu Skyju, kjer je bil eden redkih šprinterjev, zato je dobival precej priložnosti. Nekaj jih je tudi izkoristil, vmes dobil svojo prvo etapo na domači dirki po Italiji, zato ga je opazila ekipa Quick-Step Floors (današnji Soudal Quick-Step). Belgijska zasedba je takrat veljala za najboljši šprinterski vlak v karavani in tudi Viviani je z njihovo pomočjo naravnost zasijal.

V sezoni 2018 je zmagal kar 18-krat, vsem uspehom je dodal tudi majico najboljšega šprinterja na dirki po Španiji. Leta 2019 je osvojil naslov evropskega prvaka, leto kasneje pa ga je v modrem dresu z zvezdicami nasledil še Giacomo Nizzolo, ki je nekaj tednov nazaj prav tako naznanil, da ga prihodnje leto ne bomo več videli v glavnini. Kljub temu, da je dobil svojo edino zmago na dirki po Franciji, je pred koronsko sezono 2020 prestopil v Cofidis, takrat pa se je njegova rezultatska letvica obrnila navzdol.

Elia Viviani je na velodromu še uspešnejši kot na cesti. Pred leti je treniral tudi v Češči vasi na Dolenjskem. FOTO Denis Charlet/AFP

Za nekaj let se je vrnil k Ineosu, kjer ni dosegal željenih rezultatov in odločitev o koncu športne poti je bila logična. Letos vozi za belgijski Lotto, kjer je dobil etapo na dirki po Turčiji, dobro pa je nastopal tudi na Vuelti. Žal pa se bo Lotto konec leta najverjetneje združil z ekipo Intermarché-Wanty, zato bo brez pogodbe ostalo veliko kolesarjev, med njimi tudi Viviani. Na cesti bo kariero sklenil 15. oktobra na dirki po Venetu, teden dni kasneje pa bo vozil tudi na svetovnem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu, ki ga gosti Čile.

Leta 2018, ko se je Giro začel v Izraelu, je Elia Viviani dirkal fantastično. Po koncu dirke je v Rimu z lepo prednostjo oblekel ciklamično majico. FOTO: Nir Keidar/Reuters

»Kariero si želim končati, ko sem še na visoki ravni. Tudi na zadnjih dirkah želim biti v vrhu, zakaj ne bi v Santiagu osvojil še kakšne medalje ali celo mavrično majico prvaka. Sem pa zelo zadovoljen s tem, kar sem dosegel. Kolesarjenje me je naučilo živeti, oblikovalo me je kot športnika in človeka,« je dejal 36-letni Viviani.

Poslavlja se veliko šprinterjev, tudi Arnaud Demare in Alexander Kristoff

Po letošnji sezoni se od profesionalne glavnine poslavlja kar nekaj znanih imen. Že pred koncem leta so kolo v kot postavili Geraint Thomas, Caleb Ewan in Romain Bardet, svoje zadnje dirke pa te dni vozijo Rafal Majka, Alexander Kristoff, Alessandro de Marchi, Tim Declerq, Giacomo Nizzolo in Arnaud Demare.

Na dirki po Italiji 2019 sta veliko medsebojnih dvobojev uprizorila prav Arnaud Demare in Elia Viviani, uspešnejši je bil Francoz. FOTO: Luk Benies/AFP

Francoz je svojo odločitev na družabnih omrežjih sporočil v četrtek. Tekom športne poti je dobil spomenik od Milana do Sanrema, osem etap na dirki po Italiji, kjer je dvakrat dobil tudi seštevek šprinterjev, na domači dirki po Franciji pa je slavil dve etapni zmagi.