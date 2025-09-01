Presenetljiva novica iz ekipe UAE, kaj bo porekel Pogačar?

V kolesarskem svetu odmeva presenetljiva novica: veliki španski kolesarski up Juan Ayuso se bo ob koncu sezone poslavil od ekipe UAE Team Emirates, pri kateri je imel pogodbo sklenjeno vse do leta 2028. Odločitev so naznanili na spletni strani in družbenih omrežjih moštva, razlog za to pa naj bi bile »različne vizije razvoja in športne filozofije«.

Komaj 22-letni Katalonec velja za enega od najbolj nadarjenih kolesarjev na svetu. V ekipi UAE je bil pogosto v senci zvezdnika Tadeja Pogačarja, a je že dokazal, da ima potencial za največje uspehe. Letos je slavil sedem zmag, med drugim na eni etapi Gira in nedavno na osmi etapi dirke po Španiji, kjer se je pobral po hudem krču v formi. Na Touru ga letos ni bilo na štartu.

»Prepričani smo, da je ta odločitev v najboljšem interesu obeh strani in da najbolje odraža vrednote naše organizacije,« je odločitev komentiral vodja ekipe Mauro Gianetti.

V kolesarski javnosti se že dolgo špekulira o Ayusovem prestopu k ameriški ekipi Lidl-Trek, kjer bi lahko dobil več prostora kot vodilni kolesar. Govorice so se zdaj še okrepile, saj je uradna potrditev razhoda z UAE sprožila val ugibanj o prihodnosti mladega Španca.