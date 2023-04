Prestižna dirka po granitnih kockah Mathieuju van der Poelu

Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec 120. kolesarske dirke Pariz-Roubaix. Doslej najhitrejšo izvedbo ene od najtežjih dirk na svetu med Compiegnom in Roubaixom (256,6 km) je 28-letnik dobil pred moštvenim kolegom, Belgijcem Jasperjem Philipsenom, in njegovim rojakom Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma).

Van der Poel je dobil še tretji različni spomenik oziroma eno od največjih petih enodnevnih kolesarskih preizkušenj na svetu. Prvič je dobil granitno kocko, ki jo kot nagrado poleg napisa na ploščici v skupnih tuših starega velodroma dobijo zmagovalci »kraljice vseh klasik«.

Letos je 28-letnik iz Kapellena že zmagal na preizkušnji Milano-San Remo, pred tem pa je bil dvakrat najboljši še na dirki po Flandriji (2020, 2022). Na slednji ga je letos ugnal le slovenski as Tadej Pogačar.

Van Aert s preluknjano gumo

Nizozemec in Slovenec sta s štirimi zmagami na spomenikih trenutno najuspešnejša med aktivnimi kolesarji. Van Aert, ki je na zadnjem zares zahtevnem tlakovanem odseku v boju za zmago z van der Poelom preluknjal gumo, kot specialist za enodnevne klasike ostaja pri eni zmagi na Milano-San Remu (2020).

Van der Poel je postal četrti kolesar, ki je v istem letu dobil preizkušnji Milano-San Remo in Pariz-Roubaix. Nazadnje je to leta 2015 uspelo Nemcu Johnu Degenkolbu (Team DSM). Ta je bil tudi na letošnji dirki Pariz-Roubaix v sijajnem položaju, a je po zapletu s Philipsenom in van der Poelom 16 km pred ciljem padel.

Mohorič za vodilnimi

Edini Slovenec na dirki Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zamudil napad van Aerta dobrih 100 km pred ciljem, pozneje pa se mu s preostalimi člani glavnine ni uspelo preseliti med vodilno skupino kolesarjev. V cilj je pripeljal kot 29. z zaostankom 5:36.

Mladinsko preizkušnjo Pariz-Roubaixa je dobil Francoz Matys Grisel, najboljši Slovenec pa je bil Erazem Valjavec na šestem mestu. Boljši so bili v preteklosti le četrtouvrščeni Martin Otoničar (2012), Gašper Mulej (2006) in Simon Špilak (2004).

Četrti kolesarski spomenik sezone bo na vrsti 23. aprila, ko se bodo kolesarji merili na dirki Liege-Bastogne-Liege. Na njej bo nastopil tudi Pogačar in tam lovil drugo zmago po letu 2021.