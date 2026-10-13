Prestopna bomba, italijanski zvezdnik v nemško superekipo

Ameriško moštvo Lidl-Trek nadaljuje ambiciozno sestavljanje ekipe za prihodnjo sezono. Najnovejša pridobitev je 30-letni Italijan Filippo Ganna, ki po osmih letih zapušča britanski Ineos. Eden najmočnejših kolesarjev v svetovni karavani je z novim delodajalcem sklenil sodelovanje do konca leta 2029. Ganna se je uveljavil predvsem kot izjemen specialist za vožnjo na čas, v zadnjih sezonah pa dokazal, da lahko posega po najvišjih mestih tudi na najzahtevnejših klasikah. Letos je dobil belgijsko preizkušnjo Dwars door Vlaanderen, na dirki Milano–Sanremo pa je v karieri dvakrat končal med najboljšo trojico. Italijan ima v svoji zbirki tudi dva naslova svetovnega prvaka v kronometru, deset etapnih zmag na tritedenskih dirkah in olimpijsko zlato iz Tokia, kjer je bil član zmagovite ...