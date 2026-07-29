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Kolesarstvo

Prevc in Pogačar bosta združila moči

Skakalni as Domen Prevc bo po koncu izziva Tadeja Pogačarja kolesarskega zvezdnika s helikopterjem zapeljal v Komendo.
Letošnji izziv se bo začel v petek, ko bo na vrsti osmi kriterij Tadeja Pogačarja. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Letošnji izziv se bo začel v petek, ko bo na vrsti osmi kriterij Tadeja Pogačarja. FOTO: Leon Vidic
T. E., STA
29. 7. 2026 | 14:42
29. 7. 2026 | 14:44
1:29
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Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja, t. i. Pogi challenge, ki bo potekal ta konec tedna, bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterjem s Krvavca odpeljal nazaj v Komendo.

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Pogi Challenge bo v ponos Tadeju in Komendi

Konec tedna bo vnovič na sporedu Pogačarjev kolesarski izziv, v nedeljo pa bo na sporedu dirka S Klanca v klanc oziroma vzpon na Krvavec. Po koncu izziva bo najboljši skakalec minule zime Prevc nazaj v Komendo odpeljal Pogačarja, so danes sporočili organizatorji.

Kot so navedli, bo Prevc s helikopterjem in Pogačarjemna krovu poletel preko Alp proti Komendi, kjer bosta svetovna prvaka v svojih športih ob predvidoma 14. uri skupaj pozdravila množico obiskovalec Pogačarjevega izziva. Letošnji Pogi challenge se bo začel že v petek, ko bo na vrsti osmi kriterij Tadeja Pogačarja. Po dirki bo potekal tudi uradni sprejem Pogačarja.

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