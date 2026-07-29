Prevc in Pogačar bosta združila moči

Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja, t. i. Pogi challenge, ki bo potekal ta konec tedna, bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterjem s Krvavca odpeljal nazaj v Komendo.

Konec tedna bo vnovič na sporedu Pogačarjev kolesarski izziv, v nedeljo pa bo na sporedu dirka S Klanca v klanc oziroma vzpon na Krvavec. Po koncu izziva bo najboljši skakalec minule zime Prevc nazaj v Komendo odpeljal Pogačarja, so danes sporočili organizatorji.

Kot so navedli, bo Prevc s helikopterjem in Pogačarjemna krovu poletel preko Alp proti Komendi, kjer bosta svetovna prvaka v svojih športih ob predvidoma 14. uri skupaj pozdravila množico obiskovalec Pogačarjevega izziva. Letošnji Pogi challenge se bo začel že v petek, ko bo na vrsti osmi kriterij Tadeja Pogačarja. Po dirki bo potekal tudi uradni sprejem Pogačarja.