Pri Jumbu potrdili: Rogliča ne bo v ekipi za Tour

O prihodnjem tekmovalnem programu Primoža Rogliča se v zadnjih dneh veliko govori. Morda bo nastopil na dirki po Švici, tega še ni potrdil, skoraj zagotovo pa ga ne bo na dirki po Franciji. To je v pogovoru za nizozemski časnik Alemeen Dagblad potrdil športni direktor Meerijn Zeeman, ki pravi, da bo Primoža najprej pustil pri miru, nato pa bodo naredili nove načrte.

V pogovoru je razkril sestavo ekipe za Tour. Jonas Vingegaard bo edini kapetan, Wout van Aert pa tokrat ne bo lovil zelene majice in se bo osredotočil le na etapne zmage, da bo bolj spočit za SP v Glasgowu, ki bo na vrsti le 14 dni po koncu Toura. V ekipi bodo še Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck in Sepp Kuss, vsi so bili del zasedbe v Franciji že lani, namesto Rogliča pa bo v ekipi vsestranski Dylan van Baarle.

Vuelta in/ali Lombardija

Če bi imel kdo od kolesarjev kakšne težave, bo pripravljen Wilco Kelderman, ki je okreval po spomladanski poškodbi. Kelderman bo rezerva, a bo hkrati sledil trening programu kolesarjev, ki so planirani za nastop na Touru, tako da bo lahko v dobri formi vskočil v ekipo, če bo to potrebno. Spomin na dogodke pred začetkom Gira je pri Jumbu še kako živ, tako da imajo zagotovo pripravljenih več različic.

Zeeman je še razkril, kakšne načrte ima Roglič do konca sezone: »Poleti si bo vzel nekoliko daljši odmor, nato pa bo jeseni ciljal na Vuelto in dirko po Lombardiji, oboje je imel v načrtu že na začetku sezone, tako smo se dogovorili z njim. V Lombardiji bi rad slavil, dirka mu je zelo všeč.«