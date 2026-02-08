  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Pri Tadeju ni dvoma, vsi vemo, kdo je številka ena

Adam Yates, izjemni britanski pomočnik slovenskega šampiona, v Omanu lovi tretjo zaporedno zmago.
V Omanu je Adam Yates deležen posebne pozornosti. FOTO: Thomas Maheux
V Omanu je Adam Yates deležen posebne pozornosti. FOTO: Thomas Maheux
Miha Hočevar
8. 2. 2026 | 22:00
V razgibani 2. etapi dirke po Omanu se je svoje prve zmage med profesionalci in rdeče majice vodilnega veselil nekdanji francoski triatlonec Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche), a prvi favorit za slavje v skupnem seštevku petdnevne preizkušnje ostaja Adam Yates (UAE). Ta 33-letni Britanec je eno od najbolj zvenečih imen med pomočniki Tadeja Pogačarja, v središču pozornosti pa se je znašel tudi zaradi nenadne upokojitve brata dvojčka Simona Yatesa (Visma Lease a Bike). V Omanu ta teden lovite rekordno tretjo zaporedno zmago, očitno radi prihajate na to dirko? Ko sestavljamo tekmovalni koledar, sem prvi v ekipi, ki dvigne roko za nastop na dirki po Omanu. Všeč so mi tukajšnje ceste in vreme. Trasa je tudi zelo razgibana in zahtevna, še posebej za tiste, ki pridejo iz Evrope in niso ...

Adam YatesTadej PogačarUAE TeamOman

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevcu to ni bilo po godu, Zajc ne bo delal revolucije

Na zadnjem uradnem treningu pred moško olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu so izstopali Philipp Raimund, Stephan Embacher in Marius Lindvik.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 22:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Ekskluzivno iz Omana

Pri Tadeju ni dvoma, vsi vemo, kdo je številka ena

Adam Yates, izjemni britanski pomočnik slovenskega šampiona, v Omanu lovi tretjo zaporedno zmago.
S prizorišča:Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 22:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Drugi krog predsedniških volitev

Na Portugalskem po vzporednih volitvah zmagal Seguro

Tokratne volitve so močno zaznamovale posledice močnih neurij, zaradi katerih je umrlo sedem ljudi, škoda pa naj bi znašala vsaj štiri milijarde evrov.
8. 2. 2026 | 21:55
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Slovenska hiša v osrčju Cortine

Na prizorišču zimskih olimpijskih iger so na slovenski kulturni praznik slovesno odprli prostor, v katerem bo v prihodnjih dveh tednih zelo živahno.
8. 2. 2026 | 21:27
Preberite več
