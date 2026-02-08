Pri Tadeju ni dvoma, vsi vemo, kdo je številka ena

Adam Yates, izjemni britanski pomočnik slovenskega šampiona, v Omanu lovi tretjo zaporedno zmago.

V razgibani 2. etapi dirke po Omanu se je svoje prve zmage med profesionalci in rdeče majice vodilnega veselil nekdanji francoski triatlonec Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche), a prvi favorit za slavje v skupnem seštevku petdnevne preizkušnje ostaja Adam Yates (UAE). Ta 33-letni Britanec je eno od najbolj zvenečih imen med pomočniki Tadeja Pogačarja, v središču pozornosti pa se je znašel tudi zaradi nenadne upokojitve brata dvojčka Simona Yatesa (Visma Lease a Bike). V Omanu ta teden lovite rekordno tretjo zaporedno zmago, očitno radi prihajate na to dirko? Ko sestavljamo tekmovalni koledar, sem prvi v ekipi, ki dvigne roko za nastop na dirki po Omanu. Všeč so mi tukajšnje ceste in vreme. Trasa je tudi zelo razgibana in zahtevna, še posebej za tiste, ki pridejo iz Evrope in niso ...