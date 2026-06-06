Pri Tadeju Pogačarju še vedno iščejo motor

Tour de France, ki se bo 4. julija začel v Barceloni, je vrhunec sleherne sezone, na katerem najboljši kolesarji na svetu in njihove ekipe privabijo več kot polovico letne globalne medijske pozornosti. Zato mora biti vse pripravljeno optimalno, tako tekmovalci kot njihova spremljevalna ekipa in oprema. Pri Tadeju Pogačarju, ki bo na veliki pentlji lovil peto zmago, zanjo že več let skrbi Boštjan Kavčnik.

Pred letošnjo dirko po Franciji je imel največ dela s Pogijevo novo kronometrsko »kozo«. »To je največja Colnagova letošnja novost v tekmovalnem kolesarstvu. Skoraj za en kilogram je lažje od predhodnika. Aerodinamika je ostala na podobni ravni, tako da je to za nas kar velik napredek,« je povedal Kavčnik.