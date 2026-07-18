Prijatelj je Pogačarju stopil v bran: Zakaj pa ne?

Avstralec Michael Matthews razume nezadovoljstvo tekmecev, ki jim UAE Team Emirates-XRG na letošnjem Touru zapira vrata do etapnih zmag, vendar v početju ekipe Tadeja Pogačarja ne vidi nič spornega. »Če imajo sredstva in moč, zakaj tega ne bi izkoristili?« se sprašuje izkušeni član ekipe Jayco-AlUla, ki se s Pogijem zelo dobro razume in v okolici Monaka z njim pogosto trenira.

UAE na dirki po Franciji ne brani le Pogačarjeve rumene majice, temveč poskuša dobiti skoraj vsako etapo, ki bi lahko ustrezala slovenskemu šampionu. V deveti etapi je dolgo držala ubežnike na majhni razdalji, naslednji dan pa jih je ujela že sredi preizkušnje ter Pogačarju pripravila teren za novo zmago. V zadnji etapi so se vmešali celo v pobeg in v ospredje dirke poslali Tima Wellensa in Brandona McNultyja.

Matthews, ki je v karieri dobil štiri etape Toura, meni, da bi vsako moštvo na mestu UAE ravnalo enako. »Na dirkah smo zato, da zmagujemo. Za to smo plačani in to od nas zahtevajo pokrovitelji. Njim ni pomembno, ali so tekmeci in drugi ljudje nezadovoljni, njihova naloga je, da dobijo vse dirke, ki jih lahko,« je dejal 35-letni Avstralec.

Po njegovem mnenju o uspehu ubežnikov ne odloča toliko Pogačarjeva velika prednost v skupnem seštevku, temveč predvsem odločitev njegove ekipe. »Ko UAE dirka tako in so vsi v tako izjemni formi, bodo vedno narekovali ritem v etapah, ki jim ustrezajo. Kritik res ne razumem, vsak, ki je dovolj močan, da dobiva etape, se jim ne bo prostovoljno odpovedal,« je ocenil Matthews.

Matthews je priznal, da je zaradi takšnega načina dirkanja tudi sam ostal brez več pravih priložnosti. »Poskušamo vsak dan, toda ko UAE vozi tako, je zelo težko. Sprinterske etape so povsem nadzorovane, preizkušnje, ki bi mi ustrezale, pa bom moral iskati v begu. A to nikoli ni lahko, vsak beg je loterija,« je pojasnil.