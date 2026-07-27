  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Prijazni kanibal na Touru mejnikov

Peta zmaga slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji je po svetu pritegnila veliko pozornosti.
Slovenski as Tadej Pogačar se je včeraj takole veselil pete zmage na dirki po Franciji. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Galerija
Slovenski as Tadej Pogačar se je včeraj takole veselil pete zmage na dirki po Franciji. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Š. R., STA
27. 7. 2026 | 08:16
27. 7. 2026 | 08:23
5:13
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Tuji mediji so z izbranimi besedami opisali zmagoslavje slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na letošnji dirki po Franciji. Po petem zmagoslavju se je pridružil elitni druščini petkratnih zmagovalcev Toura, v kateri so Belgijec Eddy Merckx, Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault ter Španec Miguel Indurain.

image_alt
Priklon Tadeju Pogačarju, največjemu vseh časov

»Tadej Pogačar se je povzpel na kolesarski Olimp, peta zvezdica pa ga je izstrelila v galaksijo velikanov dirke po Franciji,« je zapisal francoski časnik Le Parisien, medtem ko je osrednji francoski športni časnik L'Equipe dodal: »Monumentalno. Mathieu van der Poel je dobil zaključno etapo, ki je vredna kolesarskega spomenika, Tadej Pogačar pa je izenačil rekord petih zmag na dirki po Franciji.« »Nedotakljiv, neusmiljen in neuklonljiv: Tadej Pogačar se je s peto zmago zapisal med legende Toura,« je zgodovinsko zmagoslavje 27-letnega kolesarja iz Klanca pri Komendi pospremil časnik Le Figaro.

O petem zmagoslavju Pogačarja na kolesarski dirki vseh dirk so se razpisali tudi v drugih državah. Na Apeninskem polotoku je osrednji italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport zapisal: »Tadej Pogačar je petič okronan za kralja, hkrati pa je dokončno utrdil svoj legendarni status. Z osvojitvijo pete dirke po Franciji se je pridružil največjim imenom tega športa - Jacquesu Anquetilu, Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu in Miguelu Indurainu.«

»Pogačar V – Pariz je okronal cesarja. Pogačar je postal legenda in osvojil svojo peto dirko po Franciji,« je zapisal Tuttosport, medtem ko je Corriere della Sera dodala: »Kar je bilo še pred dvema letoma zgolj tradicionalni častni krog po Parizu, se je letos razvilo v eno največjih etap dirke po Franciji. Za to sta zaslužna dva izjemna kolesarja – petkratni zmagovalec Tadej Pogačar in genialni Mathieu van der Poel.«

Mediji iz kolesarske velesile Španije so s superlativi pospremili absolutnega zmagovalca francoske pentlje v letih 2020, 2021, 2024, 2025 in 2026. »Pogačar je legenda. Ne zadovolji se zgolj z zmago – želi zmagati s slogom in pisati zgodovino. S petim slavjem na Touru je dodal novo veličastno poglavje in si zagotovil mesto med največjimi prvaki,« je zapisal As, medtem ko je Marca dodala: »Pri 27 letih se je pridružil Anquetilu, Merckxu, Hinaultu in Indurainu. Pet zmag na Touru je dolgo veljalo za mejo, rezervirano le za največje legende. Pogačar pa tega ni dosegel kot nekdo, ki je zgolj opravil svojo nalogo, temveč kot nekdo, ki se je šele ogrel.«

image_alt
Pogačarjev rumeni prestol je nedotakljiv

»Neutrudni Tadej Pogačar je osvojil svojo peto dirko po Franciji in izenačil rekord. Toda njegovega izjemnega uspeha ni mogoče obravnavati brez zadržkov. Naivno bi bilo slaviti petkratnega zmagovalca Toura brez razumevanja širšega konteksta. Pogačar je nedvomno fenomen, vendar njegovo okolje še vedno nosi breme manj slavnih obdobij kolesarstva,« je o Pogačarjevem velikem zmagoslavju na najbolj prestižni večetapni kolesarski preizkušnji na svetu zapisal angleški časnik The Guardian.

V Belgiji so prav tako z izbranimi besedami opisali maestralne predstave Pogačarja v Franciji. »Tour rekordov in mejnikov. Ali je bil bolan ali ne, je ostalo skrivnost vse do prihoda v Pariz. Jasno pa je eno, Tadej Pogačar je s peto skupno zmago izenačil rekord, potem ko je tri tedne povsem prevladoval in podiral rekord za rekordom,« je zapisal belgijski Het Laatste Nieuws.

»Pogačar V – Pariz je okronal cesarja,« je zapisal Tuttosport. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
»Pogačar V – Pariz je okronal cesarja,« je zapisal Tuttosport. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

»Po porazu v ekipnem kronometru in težavah z virusom v moštvu se je zdelo, da je mojstrski Tadej Pogačar ranljiv. A od Barcelone do Pariza je znova prevladoval. S peto skupno zmago je poskrbel, da v zgodovini Toura zdaj obstaja elitna 'družba petih',« je zapisal nizozemski časnik De Telegraaf. »Neverjetni Pogačar osvojil svojo peto dirko po Franciji,« je zapisal avstrijski časnik Kronen Zeitung, medtem ko je Kurier dodal, da je Pogačar »prijazni Kanibal, ki prevladuje v svetu kolesarstva in še naprej podira rekorde v tem športu.«

»Neustavljiv, nepremagljiv – Pogačar. Sedemindvajsetletnik se je s peto skupno zmago izenačil z Eddyjem Merckxom. Še naprej podira rekorde, požanje občudovanje, a tudi prejema vse več žvižgov,« je zapisal švicarski Tages-Anzeiger, medtem ko je Neue Zürcher Zeitung dodal: »Tadej Pogačar je postal rekorder dirke po Franciji. Iz brezskrbnega mladeniča je zrasel v pravega vodjo.«

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačarjev rumeni prestol je nedotakljiv

Slovenski šampion je na Elizejskih poljanah slavil zgodovinsko peto in tudi najbolj prepričljivo zmago.
Miha Hočevar 26. 7. 2026 | 20:16
Preberite več
Premium
Razno
Tour 2026

Andrej Hauptman: Samo največji šampion je tudi pomočnik

Športni direktor pri ekipi UAE je že petič spremljal Tadeja Pogačarja na zmagoviti poti na Touru
Miha Hočevar 26. 7. 2026 | 19:47
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Zadnja etapa

Pogačar je tudi na zadnji etapi poskrbel za spektakel

Takega zaključka na Touru že dolgo nismo videli. Spet je bil v glavni vlogi Kralj Tadej.
Miroslav Cvjetičanin 26. 7. 2026 | 17:56
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Kanibal o Pogačarju: To ni noro, njemu lahko uspe

Legendarni Eddy Merckx je prepričan, da bi Slovenec lahko postal prvi po desetletjih, ki bi v eni sezoni osvojil vse tri tritedenske dirke.
26. 7. 2026 | 17:38
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Tudi rekorderja Merckx in Indurain bosta Pogačarju gledala v hrbet

Tadej Pogačar se bo pridružil elitnemu klubu nosilcev petih rumenih majic. Najmlajši, a ne najhitrejši na poti do mejnika, Merckx in Indurain nedosegljiva.
Nejc Grilc 26. 7. 2026 | 11:21
Preberite več
Novice  |  Svet
Rusija

Po tragediji na Elbrusu velika žalost v Bosni in Hercegovini

Na gori Elbrus je umrlo pet planincev, zdravnikov iz Zenice, žalost objela celotno BiH.
26. 7. 2026 | 11:43
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Zadnja etapa

Pogačar je tudi na zadnji etapi poskrbel za spektakel

Takega zaključka na Touru že dolgo nismo videli. Spet je bil v glavni vlogi Kralj Tadej.
Miroslav Cvjetičanin 26. 7. 2026 | 17:56
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Plohe in nevihte so dosegle Primorsko

Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi.
26. 7. 2026 | 11:17
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

LeBron James presenetil, izbral Philadelphio in škodil Dončiću

Odločitev LeBrona Jamesa, da odide na vzhodno obalo, je presenetila marsikoga, močno je otežila tudi delo Los Angeles Lakers na poletni tržnici.
Nejc Grilc 26. 7. 2026 | 17:15
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dreame X60 Ultra Complete – tehnološki vrhunec

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 08:45
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obnovljivi viri energije

Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
Nejc Gole 25. 7. 2026 | 17:41
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več

Več iz teme

Tadej PogačarTour de Francedirka po FrancijiTour 2026Eddy Merckx

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Po neuspešnem lovu na LeBrona Jamesa so se odločili za hrvaškega asa

Hrvaški košarkar Mario Hezonja je z ekipo Cleveland Cavaliers podpisal enoletno pogodbo.
27. 7. 2026 | 10:46
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Poletne nadloge

Zapestnice, nalepke in olja ne delujejo: učinkovite so le te sestavine

Zapestnice, nalepke in eterična olja pogosto ne pomagajo. Preverite, katere štiri učinkovine komarje res učinkovito odganjajo.
27. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačar je navdušil ves svet, ga zdaj čaka Vuelta?

Po velikem mejniku Tadeja Pogačarja dežujejo čestitke in hvalnice na račun najboljšega vseh časov. Ga zdaj čaka še nastop na dirki po Španiji?
Matic Rupnik 27. 7. 2026 | 09:59
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Češki predsednik ložo zamenjal za fotoaparat

Češki predsednik države Petr Pavel je na dirkališču Hungaroring v objektiv lovil dirkače formule 1.
27. 7. 2026 | 09:17
Preberite več
Razno
ZDRAVJE

Ko dobronamerne besede staršev pri mizi otroka zaznamujejo za vse življenje

Opozarjanje na kalorije, težo in videz otroka ne spodbuja vedno zdravih navad. Posledice so lahko dolgotrajne.
Barbara Kotnik 27. 7. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačar je navdušil ves svet, ga zdaj čaka Vuelta?

Po velikem mejniku Tadeja Pogačarja dežujejo čestitke in hvalnice na račun najboljšega vseh časov. Ga zdaj čaka še nastop na dirki po Španiji?
Matic Rupnik 27. 7. 2026 | 09:59
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Češki predsednik ložo zamenjal za fotoaparat

Češki predsednik države Petr Pavel je na dirkališču Hungaroring v objektiv lovil dirkače formule 1.
27. 7. 2026 | 09:17
Preberite več
Razno
ZDRAVJE

Ko dobronamerne besede staršev pri mizi otroka zaznamujejo za vse življenje

Opozarjanje na kalorije, težo in videz otroka ne spodbuja vedno zdravih navad. Posledice so lahko dolgotrajne.
Barbara Kotnik 27. 7. 2026 | 09:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo