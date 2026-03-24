Priklon Eddyja Merckxa: Ni dvoma, da je Pogačar najboljši

Tudi Eddy Merckx je bil navdušen nad predstavo Tadeja Pogačarja na poti do Sanrema, a znova zavrnil primerjavo s Slovencem: V mojem času to ni bilo mogoče.
Kralj pomladne klasike je obljubil, da v prihodnje na nevarnih cestah v okolici Sanrema ne bo treniral tako pogosto. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Kralj pomladne klasike je obljubil, da v prihodnje na nevarnih cestah v okolici Sanrema ne bo treniral tako pogosto. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Nejc Grilc
24. 3. 2026 | 08:15
24. 3. 2026 | 09:24
2:18
A+A-

Uspeh Tadeja Pogačarja na eni najtežjih dirk v karieri še vedno odmeva, nad njim je navdušena kolesarska javnost, obožujejo ga Italijani, v Sloveniji pa dvoma o njegovi priljubljenosti ni. Pohvalil ga je tudi Eddy Merckx, edini, ki še lahko (upravičeno?) trdi, da je bil boljši od šampiona iz Komende.

Tadej Pogačar v Sanremu zmagal z zlomljenim okvirjem

»Nima smisla, da govorimo o tem, če je novi Merckx. Je preprosto Pogačar, najboljši v svoji dobi in eden najboljših vseh časov. Ni dvoma, da je to sezono začel v še boljši formi kot prejšnje. Primerjava je nemogoča, v mojem času je bilo nepredstavljivo, da bi pred Sanremom dirkal le en dan,« se 80-letni Kanibal v intervjuju za Gazzetto ni želel spuščati v debate o primerjavi s Slovencem.

Navdušil ga je z iznajdljivostjo in nepopustljivostjo: »Ko je padel, je ostal povsem osredotočen. Kdo v tistem trenutku ne bi pomislil, da je dirke konec? On ni, to je odziv pravega šampiona. Nato pa še šprint na Vii Romi, lahko bi ga odpeljal z zaprtimi očmi. Cesta se rahlo dviga, začel ga je s prvega položaja, v takšnem šprintu ni skrivalnic, nobenega dvoma ni, da je zmagal najmočnejši kolesar na dirki.«

Pogačar je kljub skoraj 300 kilometrov dolgi dirki še vedno šprintal s skoraj 60 km/h, in to kljub počenemu okvirju Colnagota. Menjava zaradi hitrega ritma dirkanja po padcu ni bila mogoča, a tudi to Pogija ni ustavilo na poti k zmagi. »Povsem zaslužil jo je. Čudi me edino to, da mu ni uspelo že prej,« je sklenil Merckx.

Slovenski as bo naslednjič na štartu na dirki po Flandriji prihodnjo nedeljo, to bo zanj tudi prvi stik s tlakovci v tej sezoni.

Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
1. 3. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
2. 3. 2026 | 16:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Vloga nabave v dobi globalne polikrize

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ali lahko pametna kuhinja res prihrani čas in energijo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več

