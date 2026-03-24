Priklon Eddyja Merckxa: Ni dvoma, da je Pogačar najboljši

Uspeh Tadeja Pogačarja na eni najtežjih dirk v karieri še vedno odmeva, nad njim je navdušena kolesarska javnost, obožujejo ga Italijani, v Sloveniji pa dvoma o njegovi priljubljenosti ni. Pohvalil ga je tudi Eddy Merckx, edini, ki še lahko (upravičeno?) trdi, da je bil boljši od šampiona iz Komende.

»Nima smisla, da govorimo o tem, če je novi Merckx. Je preprosto Pogačar, najboljši v svoji dobi in eden najboljših vseh časov. Ni dvoma, da je to sezono začel v še boljši formi kot prejšnje. Primerjava je nemogoča, v mojem času je bilo nepredstavljivo, da bi pred Sanremom dirkal le en dan,« se 80-letni Kanibal v intervjuju za Gazzetto ni želel spuščati v debate o primerjavi s Slovencem.

Navdušil ga je z iznajdljivostjo in nepopustljivostjo: »Ko je padel, je ostal povsem osredotočen. Kdo v tistem trenutku ne bi pomislil, da je dirke konec? On ni, to je odziv pravega šampiona. Nato pa še šprint na Vii Romi, lahko bi ga odpeljal z zaprtimi očmi. Cesta se rahlo dviga, začel ga je s prvega položaja, v takšnem šprintu ni skrivalnic, nobenega dvoma ni, da je zmagal najmočnejši kolesar na dirki.«

Pogačar je kljub skoraj 300 kilometrov dolgi dirki še vedno šprintal s skoraj 60 km/h, in to kljub počenemu okvirju Colnagota. Menjava zaradi hitrega ritma dirkanja po padcu ni bila mogoča, a tudi to Pogija ni ustavilo na poti k zmagi. »Povsem zaslužil jo je. Čudi me edino to, da mu ni uspelo že prej,« je sklenil Merckx.

Slovenski as bo naslednjič na štartu na dirki po Flandriji prihodnjo nedeljo, to bo zanj tudi prvi stik s tlakovci v tej sezoni.