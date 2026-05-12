Primož Čerin: Kaosa na Giru še ni konec

Gostovanja največjih kolesarskih dirk na tujem so postala stalnica. Letos se bodo vse tri tritedenske dirke začele zunaj meja svoje domovine, Giro je minuli konec tedna štartal v Bolgariji, karavana Toura se bo julija zbrala v Barceloni, Vuelte pa avgusta v Monaku. Prvi bolgarski štart dirke po Italiji je vrhunsko kolesarstvo približal ljudem v osrčju Balkana, po športni plati pa ni navdušil.

Pravi Giro se bo začel v Italiji – današnja 4. etapa, ki jo je dobil Jhonatan Narvaez (UAE), je že potekala v Kalabriji –, so številni komentatorji ocenjevali po slovesu od Bolgarije. Najraje se je bosta spominjala Paul Magnier (Soudal Quick Step) in Guillermo Silva (Astana), ki je Urugvaju prikolesaril prvo rožnato majico. Danes mu jo je slekel Italijan Giulio Ciccone (Lidl Trek).