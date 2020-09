FOTO:Primož je najmočnejši, Tadej pa se vzpenja

Andrej Hauptman je slovenski selektor in športni direktor pri Pogačarjevi ekipi UAE. FOTO: Roman Šipić/Delo

Spremljamo zgodovinske trenutke slovenskega kolesarstva, težko bi bilo bolje . Morda navzven vse deluje preprosto, kozmagujeta, vendar se moramo zavedati, da se nam dogajajo stvari, ki se nam še nikoli niso, in tudi ne vemo, kdaj se bodo spet. Prva gorska etapa Toura, na katerem so vsi najboljši na svetu in si vsi želijo zmagati, prvi in drugi pa sta Slovenca, to je pravljica. Bi Tadej lahko ugnal Primoža , če bi šprint začela drug za drugim? Tokrat je bilo nemogoče premagati Primoža. Vendar se ne bodo vse gorske etape razpletle s šprintom, na nekaterih bodo v ospredju le tisti, ki jim bo ostalo še kaj energije.Izkazalo se je, da Rogličeva ekipa Jumbo Visma deluje odlično, da je zelo homogena in zanjo v naslednjih dneh ne pričakujem nikakršnih težav. Za Primoža je tudi dobro, da še nima rumene majice.ne deluje tako prepričljivo kot lani, njegova zasedba Deceuninck Quick Step pa bo storila vse, da bo čim dlje v rumenem.Tadej je precej boljši kot pred dvema tednoma, je zelo hiter in inteligenten kolesar. Če bo deloval kot običajno na etapnih dirkah, bo proti tekmecem v nadaljevanju pridobival. Obeta se nam zanimiv Tour, na katerem pa se lahko še vse postavi na glavo. Dirka se je šele dobro začela, vprašanje je, kako bo rasla njuna forma, kako se bodo vzpenjali ali padali njuni tekmeci. Uživajmo in bodimo optimistični!