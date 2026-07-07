Primož Roglič se želi vrniti na Tour in že išče novo ekipo

Primož Roglič, eden najbolj uspešnih in hkrati najbolj nesrečnih kolesarjev v zgodovini dirke po Franciji, se po poročanju španskih medijev še ne poslavlja od kolesarstva, ampak načrtuje še en, zadnji poskus na rumenih cestah. A tja se ne bo vrnil v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, saj naj bi že iskal novo ekipo. Se bo preselil v deloma slovenski Bahrain Victorious k Milanu Erženu?

Na kolesarski dirki po Franciji je danes pred nami nova razburljiva etapa med Carcassonnom in Foixem, kjer gre pričakovati, da bodo ubežniki končno dobili svojo priložnost za etapno zmago. Ker bo trasa vsaj v prvi uri dirke razmeroma ravna, si gre obetati visoke hitrosti, saj bo v glavnini več kolesarjev, ki si želijo priti v beg, kot tistih, ki si ne.