Pri Bahrainu se ne bi branili Rogliča, Mohorič razočaran nad nogami

Na kolesarski dirki po Franciji je danes na sporedu nova spektakularna etapa, na kateri bo prvi favorit za zmago vnovič Slovenec Tadej Pogačar iz ekipe UAE Emirates. Tam je slavil že leta 2023, ko je Tour edinkrat v svoji zgodovini gostoval na tem smučišču. Tam je pred dolgimi leti zmago v svetovnem pokalu osvojil nekdanji slovenski alpski smučar Bojan Križaj, pot do vzpona pa bo dolga, med drugim bo karavana še enkrat preplezala Ballon d'Alsace, kjer so bili kolesarji že včeraj. Medtem še vedno ugibamo o prihodnosti Primoža Rogliča. Izkušeni član Red Bull Bore Hansgrohe se te dni že pripravlja na dirko po Španiji, kjer bo lovil rekordno peto skupno zmago, a zelo težko jo bo dosegel, saj bo na štartu veliko znanih imen. Namiguje se, da naj bi nastopil tudi Tadej Pogačar, a za zdaj še ni ...