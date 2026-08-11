Veliko presenečenje, Primož Roglič na pragu prestopa v belgijsko ekipo

Kolesarska kariera Primoža Rogliča bi lahko prihodnje leto dobila dokaj nepričakovano nadaljevanje. Belgijski časnik Het Laatste Nieuws poroča, da se 36-letni Slovenec pogaja z ekipo Lotto-Intermarché, za katero bi lahko dirkal v sezoni 2027. V poštev tako pride le podpis enoletne pogodbe. Do 31. decembra bo Slovenec seveda še član ekipe Red Bull - Bora - Hansgrohe, nato pa se mu dogovor z bavarsko ekipo izteče. Dolgo se je zdelo, da bi lahko nato končal bogato športno pot, toda v zadnjih mesecih so se pojavile informacije, da razmišlja o še eni sezoni v profesionalnem kolesarstvu. Zasavec, ki bo oktobra dopolnil 37 let, bi lahko pri belgijskem moštvu dobil precej svobode pri sestavljanju tekmovalnega programa in še zadnjo priložnost za lov na nekatere manjkajoče uspehe. Med največjimi ...