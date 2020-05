FOTO:Primož Roglič bi se rad čimprej vrnil na Azurno obalo

Ljubljana

Ponosni očka Primož Roglič s sinom Levom. FOTO: Instagram



Najprijetnejša obveznost je skrb za sina

V Madridu je Primož Roglič dvignil slovensko trobojnico. FOTO: AFP



Pošteno bi bilo sezono začeti 1. avgusta

AFP Rogličev veliki tekmec na dirki po Franciji bi utegnil biti veliki up Tadej Pogačar (desno). FOTO: AFP



Priprave za OI bodo lažje



Pogačar tudi tekmec

- Slovenski kolesarski askljub spremenjenim načrtom za letošnjo sezono ni opustil sanj o zmagi na sloviti dirki po Franciji. V pogovoru za STA je predstavil svoje cilje, opisal položaj, v katerem se trenutno nahaja, ter namignil na morebitni pakt o sodelovanju s, ko bodo 29. avgusta zaživele francoske ceste.Pred letom dni je Primož Roglič spisal največji uspeh slovenskega kolesarstva na tritedenskih etapnih dirkah, ko je zasedel tretje mesto na Giru. Kasneje je vse skupaj nadgradil s skupno zmago na Vuelti in bil ob koncu leta 2019 številka ena lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Letos cilja, ob morebitni izvedbi sezone, še na vrh na dirki po Franciji.V času, ko kolesarji na treningih puščajo za seboj kilometre tako na cestah kot v virtualnem svetu, da bi se kar najbolje pripravili na morebitno nadaljevanje sezone, smo ga zmotili ravno na cesti. A na njej ni bil s kolesom. Z avtom je ravno odhajal domov, potem ko je v sodelovanju z Rdečim križem in podjetjem Tuš predal 160 paketov pomoči za otroke. Gre za prijetno obveznost v času, ko mora opraviti ogromno medijskih in sponzorskih obveznosti, je dejal.Najbolj prijetna obveznosti pa je, kot pravi, skrb za sina Leva, ki sta ga z dekletompovila junija lani. »Zagotovo se ti življenje spremeni, saj to ve vsak, ki ima otroke. Fino je. Malo drugače si razporediš čas, na koncu tudi marsikaj žrtvuješ, da se lahko čim več ukvarjam s sinom. V dani situaciji sem srečen, da sem lahko v tem obdobju z njim preživel toliko časa,« je o novih nalogah kot oče razložil 30-letni Kisovčan.Za obdobje, ko je zaradi novega koronavirusa namesto na dirkah čas preživljal z družino zaprt med štirimi stenami, pravi, da je predstavljalo velik šok in da bodo pravila ostala tudi ob zrahljanih ukrepih.»Sprejeli smo ta način. Na širjenje virusa nimamo ravno vpliva, razen z upoštevanjem pravil in ukrepov. Mogoče zaradi tega toliko bolj cenimo naše zdravje,« je dodal zmagovalec desetih etapnih dirk na najvišji ravni. Tekmovanja že pošteno pogreša, zato si želi, da bi se sezona lahko nadaljevala po prilagojenih načrtih Ucija.»Super bi bilo. Vsi komaj čakamo, da se začne, saj smo zato tukaj. Po drugi strani pa je položaj zdaj vseeno boljši, saj se je vse skupaj začelo odvijati. Ponovno bi lahko ljudje spremljali še kaj drugega po televiziji, ne zgolj posnetkov preteklih dirk,« je pristavil Roglič.Kljub temu, da imajo nekatere države še vedno v veljavi stroge ukrepe v boju s covidom-19, je Roglič prepričan, da bi bilo pošteno začeti sezono na začrtani datum 1. avgusta, dirko po Franciji pa 29. avgusta.»Bi bilo, zakaj pa ne. Če bi rekli, da je Tour konec junija, bi bilo seveda težko. Ker pa dirko načrtujejo konec avgusta, je več kot dovolj časa za pripravo vsakega kolesarja, ki si želi na dirki nastopiti. Če se bo položaj izboljševal tako pri nas kot drugje v Evropi, ne vidim razloga, da ne bi izpeljali dirke.«Poudaril pa je, da je v teh časih težko biti pameten in da bolj kot ne upajo na izpeljavo sezone. V juliju z moštvom načrtujejo višinske priprave in ogled nekaterih ključnih etap Toura. »Ne vemo, kako bo. Veliko je bilo improvizacije na začetku sezone. Mogoče bo tako vse tja do začetka dirke. Upam pa, da se bomo kar najbolje znašli v danem položaju,« je na to temo dejal Roglič.V tem pogledu si želi čim prej vrniti ob Azurno obalo, kjer ima prebivališče in kjer bo potekalo kar nekaj začetnih etap dirke po Franciji. Z začetkom junija se namreč odpirajo meje z Italijo, tako da ob prehodu držav ne bi smel imeti težav v želji po bolj kakovostnem treningu.Sploh ob tako kratki in s številnimi prekrivajočimi se dirkami natrpani sezoni. Njegovi cilji so se malce spremenili, a glavni ostaja. »Najprej si želim biti čim bolje pripravljen za Tour. Kot imamo začrtan okviren načrt pred Tourom in če nam ga uspe izpeljati za ta naš cilj, bodo po koncu dirke po Franciji vsa vrata odprta,« je dejal Roglič. Mika ga predvsem SP v Švici, če ga bodo organizatorji lahko izpeljali, ter kakšna od velikih enodnevnih klasik.Ob prvotno zastavljeni sezoni, bi bil velik cilj še nastop na olimpijskih igrah, ki pa so zdaj prestavljene na prihodnje poletje.»OI so bile velik cilj, a pri tem nimamo veliko vpliva. Glede na vse odpovedi, je to prava odločitev. V našem prvotnem programu smo po Touru načrtovali takojšen odhod v Tokio, kjer bi šest dni po koncu dirke po Franciji na OI že nastopili na cestni dirki. To bi bil zagotovo velik stres, mogoče bomo zato lažje načrtovali cilje za naslednje leto,« je dodal Roglič.Misli mu kljub vsemu skačejo predvsem k Touru, kjer je leta 2018 osvojil skupno četrto mesto. Možnosti za izboljšanje rezultata so velike, a konkurenca znotraj ekipe bo ogromna. Ob prihoduob že izkušenemso zdaj v moštvu Jumbo-Visma trije kapetani.Kako se bo njihova vloga na Touru prepletala, ne more predvideti. »Vedno se dogajajo presenečenja. Naša glavna skrb je zgolj to, da se vsak od nas kar najbolje pripravi na dirko. Le tako bomo zmožni skupaj doseči najboljši rezultat,« je dejal Roglič, ki pa je v isti sapi izpostavil, da bodo vsi delovali v dobro ekipe.Dodal je še, da na koncu vedno zmaga najboljši in da se to hitro izkaže, ko se cesta obrne navkreber. »Ob koncih dirk ni nikoli velikega filozofiranja,« je jedrnato sporočil lanski zmagovalec Vuelte. Eden od njegovih največjih konkurentov na dirki po Franciji utegne biti tudi rojak Tadej Pogačar.»Zagotovo smo s Tadejem dobili res odličnega tekmovalca. Dokazal je, da tekmuje za najvišja mesta. To ni več skrivnost in prepričan sem, da bo tako tudi na Touru. Z moje strani upam, da si bova lahko čim bolj pomagala. Konec koncev nimamo veliko takih priložnosti za sodelovanje in morava jih izkoristiti,« je o podobnem paktu kot lani na dirki po Španiji, ko sta iz etape v etapo dokazovala svojo moč proti tekmecem, dejal Roglič.Če bosta znova pripravila velik šov, bodo gledalci to najverjetneje spremljali prek televizijskih ekranov in ne ob cesti. »Nimam pojma, sploh si ne morem predstavljati, kako bi bilo to videti. Sicer ne vem, kako bi lahko omejili gledalcem, ki imajo ob cesti hišo, da ne bi stopili ven in nas spodbujali. V prvi vrsti upamo, da dirka bo, potem pa bomo razmišljali o gledalcih na dirkah.«Če utegne imeti dodatne skrbi v Pogačarju kot tekmecu za prihodnost ali pa s kolesarjenjem brez gledalcev ob cestah, pa nima skrbi glede finančnega položaja v moštvu. Pri Jumbo-Vismi doslej niso krčili stroškov ali nižali plač. Slovenski kolesar pa poudarja, da bo veliko odvisno predvsem od Toura in nadaljevanja sezone.