Primož Roglič bo izpustil ardenske klasike

Primož Roglič ne bo nastopil na ardenskih klasikah Valonski puščici in Liege–Bastogne–Liege, ki ju je imel v načrtih, je najrej poročal belgijski časnik Het Laatste Nieuws, to pa je potrdila tudi njegova ekipa Bora Hansgrohe. Po hudih padcih na dirki po Baskiji je sicer že začel vaditi, vendar noče ogroziti glavnega cilja sezone, boja za rumeno majico na Touru.

»Primož je bil ves teden z nami, da smo oskrbovali njegove številne rane in udarjeno koleno. Želimo si, da si njegovo telo opomore po teh poškodbah, saj je naš veliki cilj Tour de France. Zato smo se osredotočili na to, da bo naslednje tedne posvetil treningu,« je v spoočilu za javnost povedal glavni trener Bore Hansgrohe Dan Lorang.

Roglič, ki bo prihodnji teden lahko začel trenirati na kolesu, je imel med najbolj zvenečimi imeni, ki so bila vpletena v množični padec v 4. etapi dirke po Baskiji, največ sreče v nesreči. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) si je zlomil ključnico in več reber ter utrpel tudi kontuzijo pljuč in pnevmotoraks, Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) si je zlomil ključnico in lopatico, 34-letni Zasavec pa jo je v dveh padcih – grdo je na tleh pristal tudi v 3. etapi – odnesel z ranami odrgninami in podplutbami.

Ko je pred nekaj dnevi prvič po nesreči sedel na trenažer, je še bilo nekaj upanja, da bi se držal načrtovanega tekmovalnega koledarja in se prihodnji teden potegoval za zmagi v Huyu in Liegeu, kjer je leta 2020 slavil prvo slovensko zmago na kolesarskih spomenikih.

Mohorič še vprašljiv

Tokrat bi se Roglič, ki ga bomo tako najverjetneje pred Tourom videli dirkati le na kriteriju Dauphine, ki se začne 2. junija, v Liegeu pomeril z zmagovalcem iz leta 2021 Tadejem Pogačarjem (UAE), ki bo v Belgiji preizkusil formo po višinskih pripravah za majski Giro, in ta čas vročim Mathieujem van der Poelom (Alpecin Deceuninck), za katerim sta izjemni zmagi na dirkah po Flandriji in Pariz–Roubaix.

Pod vprašajem pa je še vedno nastop Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) v Ardenih – v načrtih je imel nedeljski Amstel Gold Race, sredino Valonsko puščico in prihodnjo nedeljo še Liege–Bastogne–Liege –, saj iz njegove ekipe še niso sporočili, ali je po padcu na dirki po Flandriji nared za vrnitev v karavano.

Lani je sicer v Ardenih prevladoval Pogačar, ki je dobil Amstel Gold Race in Valonsko puščico, nato pa padel na Liege–Bastogne–Liege ter si zlomil zapestje, kar je močno skrajšalo njegove priprave za Tour.