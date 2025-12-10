  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Primož Roglič bo izpustil Giro in Tour ter lovil peto Vuelto

    Red Bull Bora Hansgrohebo je razkril tekmovalne načrte v letu 2026. Zasavski orel bo kapetan rdečih bikov v Španiji, Francija pripada Evenepoelu in Lipowitzu.
    Primož Roglič (desno) in njegov moštveni kolega pri Red Bull Bora Hansgrohe Remco Evenepoel ne bosta tekmeca na dirki po Franciji. FOTO: Miha Hočevar/Delo
    Galerija
    Primož Roglič (desno) in njegov moštveni kolega pri Red Bull Bora Hansgrohe Remco Evenepoel ne bosta tekmeca na dirki po Franciji. FOTO: Miha Hočevar/Delo
    Miha Hočevar
    10. 12. 2025 | 14:07
    10. 12. 2025 | 14:31
    3:54
    A+A-

    Medijski dan ekipe Red Bull Bora Hansgrohe na Majorki je pritegnil največ pozornosti doslej. Razlog je jasen, »rdeči biki« imajo zdaj v svojih vrstah poleg Primoža Rogliča še enega velikega kolesarskega zvezdnika Remca Evenepoela. Prvič sta se kot moštvena kolega predstavila javnosti in razkrila načrte za prihodnjo sezono.

    Prihajajoči cilji so udarne novice medijskih dni največjih kolesarskih ekip, ki si bodo te dni v Španiji sledili kot po tekočem traku. Med prvimi so načrte razkrili pri moštvu Red Bull Bora Hansgrohe in odgovorili na vprašanje, ki je najbrž najbolj zanimalo slovenske navijače – se bo Roglič vrnil na Giro, ki ga je predlani v velikem slogu dobil na Višarjah, prihodnje leto pa bi se za rožnato majico tudi boril v Furlaniji – Julijski krajini, na vzponu na Piancavallo.

    Odgovor je bil nikalen, Gira ni v načrtih zasavskega orla v njegovi tretji sezoni pri nemški ekipi z mogočnim avstrijskim večinskim lastnikom in pokroviteljem. Presenečenje pa je ob tem bilo, da slovenskega asa ne bo niti na Touru.

    »Upam, da bomo veliko zmagovali. Veliko smo se pogovarjali s kolesarji, kateri del koledarja jim najbolj ustreza. Giulio Pellizzari bo gotovo na Giru, drugače bi imeli težave v Italiji. Ob njem bosta tudi Jai Hindley in Aleksander Vlasov. Za Tour imamo dva fanta, ki sta osvojila 3. mesto v zadnjih dveh letih. Florian Lipowitz in Remco Evenepoel bosta imela za seboj z močno ekipo, Vuelta pa pripada Primožu Rogliču, to je prvotni načrt,« je glavne načrte razkril novi glavni športni direktor ekipe Zak Dempster.

    Primož Roglič se bo brusil za naskok na peto zmago na dirki po Španiji. FOTO: Drago Perko
    Primož Roglič se bo brusil za naskok na peto zmago na dirki po Španiji. FOTO: Drago Perko

    Najbolj pameten načrt

    »Kje lahko podpišem, da je peta Vuelta lahko moja? Želim si nekaj zmagati, na zadnjih dirkah mi je kar veliko manjkalo. Treba bo spet delati in sestaviti vse skupaj, zmagati na kakšni dirki. Na Vuelti sem doživel že veliko lepega in poskusil bom še enkrat,« je ob tem povedal Roglič.

    Nato je razkril tudi načrte za začetek sezone. »Tirreno – Adriatico in dirka po Baskiji, to je moj začetek. Veliko je dirk, to ni težava. Težje je doseči pravo formo,« je nadaljeval 36-letni Kisovčan ter dodal, da je načrt brez Toura zanj najboljši.

    »Nikoli sicer ne veš, kje končaš. A naredili smo načrt, najbolje bi bilo, da bi se vse izteklo kot načrtujemo. Mislim, da je to najboljši načrt. Delati, uživati in zmagovati,« je povedal Roglič, ki si dirke po Švici, edine, ki mu še manjka med prestižnimi enotedenskimi preizkušnjami, ni podčrtal za prihodnjo sezono; »Podpisal bi za zmago na Touru ali Vuelti pred dirko po Švici. To ni enostavno, težko je. Pametno je treba izbrati dirke, kjer misliš, da ti gre lahko najbolje.«

    Ob vprašanju, ali bo to njegova zadnja sezona, pa ni imel jasnega odgovora: »Upam, da ne bo zadnja sezona. Imam še lakoto in željo po tekmovanju. Vsak dan smo bližje svojemu koncu, tako se bliža tudi konec moje tekmovalne kariere.«

    Več iz teme

    Primož RogličRed Bull Bora Hansgrohe.olimpijski prvakVueltaGiro105. Tour de France

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

