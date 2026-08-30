Primož Roglič bo še dihal za ovratnik rdeči majici

Karavana 81. Vuelte je preživela prvi dan brez Tadeja Pogačarja (UAE) in neizogibna so bila vprašanja, kaj bi se zgodilo, če bi še bil na štartu izjemno zahtevne 9. etape, v kateri je moral peloton opraviti s 178,4 kilometra in skoraj 5000 višinskimi metri. Teren bi mu bil pisan na kožo, a je lahko iz bolnišnice spremljal dovčerajšnje tekmece. Zmago je slavil Enric Mas (Movistar), slovenski navijači pa so se lahko veselili tretjega mesta Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe).

»Dirka se je gotovo odprla. Nikomur pa ne privoščiš, da bi se mu zgodilo kaj slabega, Tadeju želim hitro okrevanje,« je povedal 36-letni Kisovčan.