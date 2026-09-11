Primož Roglič: Če ne streljaš, nikoli ne zadeneš

Veliko prometa, malo zaslužka. To je bil izkupiček 19. etape Vuelte za večino kolesarjev v ospredju. Izjema je Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5), ki se je po dveh letih veselil zmage na dirki po Španiji. Kandidati za vrh v skupnem seštevku so se napadali kot ose, a obdržali dosedanje položaje. Ob tem so Enric Mas (Movistar), Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) in druščina želeli nekaj moči prihraniti za to, kar prihaja. Jutrišnja kraljevska etapa pod Sierro Nevado bo odločila zmagovalca.

»Vsi vemo, da je treba iti na vse ali nič, a tudi vemo, kaj potrebuješ, da to storiš. Povsem preprosto je. Odvisno je od tega, kako se bom počutil, gotovo bom dal bom vse od sebe in bomo videli, kaj nam bo to prineslo,« je Rogla povedal o odločilni bitki.