Roglič se ne bo vrnil k Vismi, zavrnil je ponudbo Lotta, na mizi konec kariere

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič danes praznuje svoj 37. rojstni dan, ki ga bo preživel skupaj z družino,še vedno pa ne vemo, ali ga bomo sploh še kdaj videli na kolesu. Še vedno namreč nima delodajalca za prihodnjo sezono, zdaj pa je jasno, da se ne bo vrnil k nekdanji ekipi Visma-Lease a Bike. Pogovori so potekali, a so se Nizozemci odločili za drugačno pot. Kje bo Roglič nadaljeval kariero oziroma ali jo sploh bo, tako ostaja glavno vprašanje letošnje kolesarske jeseni. Zasavcu se po treh sezonah izteka pogodba z ekipo Red Bull Boro Hansgrohe, nove pa ne bo podpisal. V zadnjih tednih se je kot ena zanimivejših možnosti omenjala vrnitev k Vismi-Lease a Bike, s katero je dosegel največje uspehe, a iz te moke očitno ne bo kruha. Kot poroča belgijski Het Laatste Nieuws, so se ...