Primož Roglič se vrača, a le kot pomočnik Remcu Evenepoelu

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič se že jutri vrača nazaj na dirke najvišje ravni. Le šest dni po koncu dirke po Franciji se bo svetovna kolesarska elita namreč preselila v Baskijo, kjer bo v petek na sporedu enodnevna klasika San Sebastián. Ena najuglednejših enodnevnih dirk v koledarju svetovne serije že desetletja velja za preizkušnjo, kjer tik po Touru slavijo najboljši hribolazci v karavani.

Letošnja izvedba bo dolga 221,3 kilometra, kolesarje pa čaka sedem kategoriziranih vzponov in več kot 4200 višinskih metrov. Trasa ostaja zvesta tradiciji – odločitev bo najverjetneje padla na strmih baskovskih klancih Erlaitz in Murgil, ki jih poznamo z dirke po Baskiji, nenazadnje pa je v teh koncih pred leti gostovala tudi dirka po Franciji.

Klasika San Sebastián ima bogato zgodovino. Prvo izvedbo leta 1981 je dobil Marino Lejarreta, med zmagovalci pa so se skozi desetletja znašli Adrie van der Poel, Miguel Indurain, Laurent Jalabert, Paolo Bettini, Alejandro Valverde, Philippe Gilbert, Julian Alaphilippe in Remco Evenepoel. Belgijec je v San Sebastiánu slavil že trikrat (2019, 2022 in 2023), lani pa je bil najmočnejši Giulio Ciccone.

Prav Evenepoel bo v dresu Red Bull Bore Hansgrohe tudi letos prvi favorit. Belgijec je Tour de France končal v odlični formi in se vrača na dirko, ki mu zaradi zahtevnega profila izjemno ustreza. Ob strani mu bo kot sokapetan stal Primož Roglič, ki pa trenutno verjetno še ni v najboljši formi. In prav je tako, saj ga 22. avgusta čaka začetek dirke po Španiji, in če bi bil zdaj predober, bi to pomenilo, da bo na vrhuncu težko zdržal čez celotno Vuelto. V nemškem moštvu bo sicer vozil še Giulio Pellizzari, ki bi prav tako lahko dosegel vidnejši rezultat.

Med glavne tekmece Red Bull Bore Hansgrohe sodijo branilec zmage Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jhonatan Narváez (UAE Emirates XRG) in Lenny Martinez (Bahrain Victorious), ki je na francoski pentlji navdušil z odličnimi predstavami v gorah, v moštvu pa bi mu lahko pomagal tudi mladi Jakob Omrzel. Že nekaj dni po klasiki v Baskiji kolesarje čaka dirka po Burgosu, kjer bo Roglič prvi favorit za zmago, na virtualni štartni listi pa sta tudi Žak Eržen (Bahrain Victorious) in Domen Novak (UAE Emirates-XRG).