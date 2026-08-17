Španski kralj Primož Roglič bo lovil peto krono

Veliko pozornosti bo na prihajajoči dirki po Španiji usmerjene v Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe), ki bo lovil že peto skupno zmago, s katero bi se sam zavihtel na vrh kot rekorder. Leta 2024, ko je nazadnje v cilju oblekel rdečo majico, se je na vrhu večne lestvice izenačil s Špancem Robertom Herasom. Po nekaj težavah in dvomih zaradi padca na treningu je sedaj jasno, da bo Roglič v soboto na štartu rdeče pentlje v Monaku. Letos na dirko ne prihaja kot prvi favorit, ta naslov bo pripadel njegovemu rojaku Tadeju Pogačarju, a bo vseeno poskusil napasti peto zmago. Letošnja sezona je bila njegova najslabša, odkar tekmuje na najvišji ravni, saj edinkrat do zdaj ni osvojil nobene mednarodne zmage, slavil je le na državnem prvenstvu v vožnji na čas. Na prvi dirki sezone od ...