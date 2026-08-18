Primož Roglič ne bo šel v lov na rdečo majico, najprej si želi etapne zmage

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo v soboto v Monaku začel lov na rekordno peto skupno zmago na dirki po Španiji, a pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe pred štartom mirijo pričakovanja javnosti. Šestintridesetletnik iz Strahovelj pri Kisovcu po padcu na treningu ni v najboljši formi, zato bo napadal etapne zmage.

»Naš glavni cilj je osvojiti etapo, če se bodo ponudile priložnosti, pa upamo na več kot eno. Drugi veliki cilj je skupni seštevek s Primožem, vendar moramo biti realistični, saj so bile njegove priprave po padcu precej drugačne od prvotnih načrtov. Stvari bomo ocenjevali korak za korakom. Podprli ga bomo pri lovu na najboljšo možno uvrstitev, hkrati pa moramo biti pripravljeni prilagoditi načrte, če bo to potrebno,« je dejal glavni športni direktor Sven Vanthourenhout.

Roglič ima z dirko po Španiji sicer posebno vez. Zmagal je v letih 2019, 2020, 2021 in 2024 ter si s štirimi zmagami rekord deli s Špancem Robertom Herasom. Letos bi tako lahko postal prvi kolesar s petimi skupnimi zmagami na španski pentlji.

»Z Vuelto imam zelo lepo zgodovino in vedno rad dirkam tam. Štiri zmage so že nekaj, česar si nikoli nisem mogel predstavljati, zato si ne želim nalagati dodatnega pritiska. Šli bomo iz dneva v dan, kot ekipa naredili vse, kar lahko, in poskušali doseči najboljši možni rezultat. Veselim se dirke,« je pred začetkom povedal Roglič.

Veliko upov bo ekipa polagala tudi v šprinterja Jordija Meeusa, ki si želi v razmeroma šibki konkurenci dobiti kakšno etapo, res pa je tudi, da bo za to imel malo priložnosti. Ob Rogliču in Meeusu bodo na startu še Gianni Moscon, Finn Fisher-Black Gianni Vermeersch, Frederik Wandahl, Luke Tuckwell in Callum Thornley. Za slednja dva bo to prvi nastop na tritedenski dirki. Belgijski mediji poročajo še, da naj bi bil sprva za dirko planiran tudi Maxim van Gils, ki je dobro nastopal na dirki po Franciji, a je teden dni pred štartom zbolel in ga tako ne bo v Monaku.

Roglič tako v gorah ne bo imel zares slovitih pomočnikov. Fisher-Black se sicer zna dobro voziti navkreber, tudi mladi Luke Tuckwell pa se letos imenitno kosa s tekmeci. Vseeno pa zasedba Red Bull Bore Hansgrohe ne bo nič posebnega, na seznamu nastopajočih lahko najdemo veliko močnejših moštev. Upajmo, da bo najizkušenejši kolesar v klubu Primož Roglič uspel dobro navdihniti mlade fante, ki bodo šele dobivali izkušnje na največjih preizkušnjah.