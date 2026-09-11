Roglič je bil odličen, a je pustil par sekund; danes bo napadel rdečo majico

Veliki šampion kolesarske dirke po Španiji ter rekordni štirikratni zmagovalec Primož Roglič je v vožnji na čas na 18. etapi napredoval na drugo mesto Vuelte, toda Enric Mas je z odlično predstavo ubranil minuto in 37 sekund prednosti. Slovenski as bo moral preobrat iskati v zadnjih dveh zahtevnih gorskih etapah. Primož Roglič je naredil tisto, kar je bilo v njegovi moči, toda rdeča majica Enrica Masa je bila v 18. etapi dirke po Španiji trdnejša, kot so pričakovali pri Red Bull Bori Hansgrohe. Slovenec je na 32,1 kilometra dolgi vožnji na čas od El Puerto de Santa Marie do Jerez de la Frontere zasedel zelo dobro četrto mesto, za zmagovalcem Stefanom Küngom iz švicarske ekipe Tudor, ki je vknjižila že svojo drugo zmago na Vuelti, je zaostal 19 sekund, Masu pa jih je odvzel 33. S tem se ...