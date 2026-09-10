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Kolesarstvo

Koliko časa lahko danes pridobi Primož Roglič?

Slovenski zvezdnik že nestrpno pričakuje vožnjo na čas, v kateri spada med glavne favorite.
Aktualni državni prvak Primož Roglič si želi premagati tekmece. FOTO: Miguel Medina/AFP
Galerija
Aktualni državni prvak Primož Roglič si želi premagati tekmece. FOTO: Miguel Medina/AFP
Matic Rupnik
10. 9. 2026 | 07:02
10. 9. 2026 | 07:10
4:21
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Končno je nastopil ta dan. Dan, na katerega smo slovenski kolesarski navijači čakali celotno dirko po Španiji. Dan, na katerega je Primož Roglič računal zadnjih sedemnajst etap Vuelte. Dve minuti in deset sekund znaša njegov zaostanek za Špancem Enricom Masom, a prihaja disciplina, v kateri je slovenski zvezdnik spisal ogromno krasnih zgodb. 

Vožnja na čas v dolžini 32 kilometrov bo nadvse zanimiva. Med favoriti za visok skupni rezultat sta med glavnimi favoriti Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a tudi Mas bi lahko precej presenetil.

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