Primož Roglič je presenetil prav vse, tudi ekipo in samega sebe

Primož Roglič je le nekaj tednov po prometni nesreči na treningu znova med najboljšimi kolesarji na kolesarski dirki po Španiji. Po četrti etapi Vuelte je napredoval na izjemno drugo mesto v skupnem seštevku, za vodilnim rojakom Tadejem Pogačarjem pa zaostaja tri minute in 21 sekund. Četrta etapa je sicer povsem pripadla Pogačarju, ki je tekmece napadel približno 50 kilometrov pred ciljem, nato pa je s samostojno vožnjo odpeljal do prestižna zmage, prve slovenske v rdeči majici. Roglič se v lov za rojakom ni podal, vozil je precej bolj zadržano, ostal v skupini glavnih tekmecev za skupni seštevek in etapo končal na sedmem mestu, a v istem času kot drugi Jarno Widar (Lotto-Intermarché), morda njegov bodoči ekipni kolega. Zaradi dobrega nastopa na uvodnem kronometru v Monaku je 36-letni ...