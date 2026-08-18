Primož Roglič med najstarejšimi, na Vuelti pred njim le Američan

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo tudi na letošnji Vuelti med kandidati za skupno zmago, morebiten peti uspeh pa bi imel še dodatno zgodovinsko težo. Slovenski kolesar bi pri 36 letih postal drugi najstarejši zmagovalec španske pentlje doslej in bi še izboljšal lasten dosežek iz leta 2024. Rekord Američana Chrisa Hornerja pa bo še nekaj časa ostal na mestu. Horner je leta 2013 Vuelto dobil pri kar 41 letih in 327 dneh. Američan je do svoje edine zmage na tritedenskih dirkah prišel po napetem dvoboju z Vincenzom Nibalijem, dokončno pa ga je strl na slovitem vzponu na Angliru. Hornerjev dosežek je še toliko bolj nenavaden, ker je bil pred njim rekord najstarejšega zmagovalca precej nižji. Švicar Tony Rominger je leta 1994 svojo tretjo zaporedno Vuelto osvojil pri 33 letih in ...