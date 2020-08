Primož Roglič drugi v uvodni etapi

Pariz – Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je z drugim mestom začel dirko Tour de l'Ain v Franciji. Član Jumbo Visme, ki sicer ni specialist za zaključne šprinte, je na ciljni črti izgubil boj z Italijanom Andreo Bagiolijem, tretji je bil Švicar Stefan Bissegger.



Roglič je v zadnjih dveh kilometrih pretežno ravninske 139 kilometrov dolge etape med Montreal-la-Clusom in Ceyzeriatom, ki je imela nekaj neuspešnih pobegov, celo napadel in ves čas aktivno deloval na čelu skupine. Nepričakovano se je v šprintu znašel tudi tik pred zmago, a ga je na ciljni črti za nekaj centimetrov prehitel Bagioli. Ta ima v skupni razvrstitvi štiri sekunde prednosti pred Rogličem in šest pred Bisseggerjem. Rogličev moštveni sotekmovalec, Nizozemec Tom Dumoulin, je četrti z desetimi sekundami zaostanka.



V soboto kolesarje čaka precej bolj razgibana trasa med Lagnieujem in Lelex Monts-Juro.