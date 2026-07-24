Roglič je že dogovorjen, moči bi lahko združil z odličnim Britancem

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Simpatični Slovenec je uradno prihodnje leto še brez pogodbe. FOTO: Loic Venance/AFP
Galerija
Simpatični Slovenec je uradno prihodnje leto še brez pogodbe. FOTO: Loic Venance/AFP
Matic Rupnik
24. 7. 2026 | 10:56
24. 7. 2026 | 11:30
3:46
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Potem ko se je dlje časa ugibalo, kje bo prihodnje leto dirka slovenski kolesarski superšampion Primož Roglič, zdaj končno počasi dobivamo seznam ekip, ki bi si v svojih vrstah želele 36-letnika iz Strahovelj pri Kisovcu. V bitko za slovenskega kolesarja se namreč podajajo nekoliko manjše ekipe, ki pa imajo vseeno močno ter stabilno finančno zaledje. 

Slišati je, da ima Slovenec že urejeno pogodbo za naslednje leto, končno pa so se začele omenjati tudi ekipe, ki jih Roglič zanima. Milan Eržen bo medtem v Bahrain Victorious pripeljal nekaj zanimivih imen, krepi se tudi XDS Astana. 

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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