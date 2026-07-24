Roglič je že dogovorjen, moči bi lahko združil z odličnim Britancem

Potem ko se je dlje časa ugibalo, kje bo prihodnje leto dirka slovenski kolesarski superšampion Primož Roglič, zdaj končno počasi dobivamo seznam ekip, ki bi si v svojih vrstah želele 36-letnika iz Strahovelj pri Kisovcu. V bitko za slovenskega kolesarja se namreč podajajo nekoliko manjše ekipe, ki pa imajo vseeno močno ter stabilno finančno zaledje.

Slišati je, da ima Slovenec že urejeno pogodbo za naslednje leto, končno pa so se začele omenjati tudi ekipe, ki jih Roglič zanima. Milan Eržen bo medtem v Bahrain Victorious pripeljal nekaj zanimivih imen, krepi se tudi XDS Astana.