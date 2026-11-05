Roglič je s sinje modrim kolesom pisal zgodovino, zdaj težavam ni videti konca

Slovenski zvezdnik, ki se še ni razjasnil glede svoje prihodnosti, je na italijanskem proizvajalcu dosegel največje uspehe v karieri.
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Takole se je Primož Roglič na kolesu znamke Bianchi odpeljal proti prvi slovenski etapni zmagi na dirki po Franciji. Po sezoni 2020 so v ekipi začeli uporabljati kolesa proizvajalca Cervélo. FOTO: AFP
Italijanski proizvajalec koles Bianchi, na katerem je v najboljših letih pri Jumbo Vismi kolesaril tudi Primož Roglič, se je po več letih poslovnih izgub znašel v resnih finančnih težavah. Podjetje s 141-letno zgodovino je zaprosilo za zaščito pred upniki, s katerimi bo poskušalo doseči dogovor o prestrukturiranju približno 100 milijonov evrov dolga.
Ena najstarejših in najbolj prepoznavnih kolesarskih znamk na svetu se spoprijema z negotovo prihodnostjo. Italijanski Bianchi, ki že od leta 1885 izdeluje kolesa, je konec septembra sprožil postopek finančnega prestrukturiranja, s katerim želi preprečiti morebitno insolventnost. Kot poroča specializirani kolesarski medij Escape Collective, je podjetje v zadnjih treh letih ustvarilo približno 28 milijonov evrov izgube, ob koncu leta 2024 pa ...
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