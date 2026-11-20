Vodja mehanikov pri ekipi NSN Vid Jejčič se je zelo veselil prihoda Primoža Rogliča. Pravi, da ima ekipa, ki doslej še ni bila tako močna, visoka pričakovanja.
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Primoža Rogliča bomo prihodnje leto gledali v pisanem dresu ekipe NSN. Kolesa mu bo pripravljala ekipa, ki jo vodi Vid Jejčič. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Kolesarski navdušenci na sončni strani Alp te dni precej mirneje spijo – slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je po dolgi sagi, v kateri smo ga v zadnjih tednih povezovali malodane s polovico profesionalnih ekip, končno dobil moštvo za sezono 2027. To bo ekipa NSN Cycling, katere soustanovitelj je nogometni zvezdnik Andrés Iniesta, v članski ekipi pa že deluje trojica mehanikov.
Njihov vodja je Vid Jejčič, nekdanji kolesar, ki že dlje časa deluje v moštvu. Za prihod zvezdniškega rojaka je izvedel le deset minut pred uradno naznanitvijo, a se ga je precej razveselil. »Med mehaniki smo trije Slovenci in vedeli smo, da je Primož trenutno še brez ekipe in da jo išče. Zato smo se začeli malce šaliti, da prihaja k nam, na koncu pa se je iz te šale izkazalo, da bo res prišel. Zelo smo ...
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