Kolesarski navdušenci na sončni strani Alp te dni precej mirneje spijo – slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je po dolgi sagi, v kateri smo ga v zadnjih tednih povezovali malodane s polovico profesionalnih ekip, končno dobil moštvo za sezono 2027. To bo ekipa NSN Cycling, katere soustanovitelj je nogometni zvezdnik Andrés Iniesta, v članski ekipi pa že deluje trojica mehanikov. Njihov vodja je Vid Jejčič, nekdanji kolesar, ki že dlje časa deluje v moštvu. Za prihod zvezdniškega rojaka je izvedel le deset minut pred uradno naznanitvijo, a se ga je precej razveselil. »Med mehaniki smo trije Slovenci in vedeli smo, da je Primož trenutno še brez ekipe in da jo išče. Zato smo se začeli malce šaliti, da prihaja k nam, na koncu pa se je iz te šale izkazalo, da bo res prišel. Zelo smo ...