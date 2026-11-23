Prestop našega kolesarskega Primoža Rogliča v moštvo NSN je bil eno največjih presenečenj letošnjega kolesarskega prestopnega obdobja pred začetkom sezone 2027. Da se bo slovenski šampion pridružil švicarski ekipi, do zadnjega ni vedel niti njen dosedanji prvi zvezdnik Biniam Girmay. Eritrejec je v pogovoru za španski časnik Marca priznal, da ga je novica presenetila, a se sodelovanja z Rogličem in Richardom Carapazom veseli. »Rogličev prihod me je nekoliko presenetil, saj smo zanj izvedeli šele v zadnjem trenutku,« je povedal Girmay in dodal: »Z obema bo zanimivo sodelovati. Imata ogromno izkušenj in lahko ekipi veliko prineseta. Zelo sem vesel.« NSN je pred sezono 2027 občutno okrepil svoje vrste. Poleg Rogliča in Carapaza sta se moštvu pridružila tudi Santiago Buitrago in Lennert van ...