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Kolesarstvo

Roglič trenira v Sierra Nevadi, Španci mu napovedujejo konec kariere

Slovenski kolesarski zvezdnik je glede svoje prihodnosti, tako kratkoročne kot daljnoročne, vselej zelo skrivnosten. Medtem mirno trenira v Španiji.
Primož Roglič na zmago čaka vse od lanske dirke po Kataloniji. FOTO: Ander Gillenea/AFP
Galerija
Primož Roglič na zmago čaka vse od lanske dirke po Kataloniji. FOTO: Ander Gillenea/AFP
Matic Rupnik
8. 6. 2026 | 09:27
8. 6. 2026 | 09:32
4:20
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Prihodnost Primoža Rogliča še naprej ostaja ena izmed največjih ugank v kolesarskem svetu. Slovenski as ima z ekipo Red Bull Bora Hansgrohe pogodbo sklenjeno le še do konca letošnje sezone, potem pa številni ugibajo, da bi lahko zapustil moštvo rdečih bikov.

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Primoža Rogliča skoraj zagotovo ne bo na Touru

Prihodnjo sredo bo, v istem terminu kot bo potekala dirka po Sloveniji, nastopil na dirki po Švici, kjer se bo zoperstavil prvemu kolesarju sveta Tadeju Pogačarju. Švicarska pentlja je edina velika dirka v koledarju svetovne serije, ki je Roglič doslej še ni osvojil, a tudi tokrat ne bo v vlogi favorita.

V Franciji bo danes na sporedu druga etapa nekdanje dirke po Dofineji, ki se po novem imenuje Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Po prvi etapi presenetljivo vodi Francoz Alex Baudin (EF Education EasyPost), ki mu je uspel zmagoslavni pobeg. Glavni favoriti za zmago so Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), Isaac del Toro (UAE Emirates) in Juan Ayuso (Lidl-Trek), na štartu pa so tudi Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck)

Na dirki po Sloveniji sta medtem nastop potrdila njegova zvezdniška ekipna kolega Giulio Pellizzari in Florian Lipowitz, prav tako pa se bo na domačih cestah v luči priprav na Tour meril Jan Tratnik. Hkrati se je v minulih tednih šušljalo, da Roglič vendarle četrtega julija odhaja na štart rumene pentlje, a italijanski mediji medtem poročajo, da Slovenca 90-odstotno ne bo na rožnati pentlji. 

V minuli sezoni se je njegov dirkalni koledar, katerega vrhunec bosta konec leta zaznamovala dirka po Španiji in domače evropsko prvenstvo, večkrat spremenil, zato nikdar ne vemo, kdaj nas bo izkušeni Kisovčan vnovič presenetil. Te dni se sicer pripravlja na Sierra Nevadi, kjer je pred dnevi z ekipo treniral celo moštveno vožnjo na čas, s katero se bo v Barceloni začela dirka po Franciji.

Na družbenih omrežjih sicer ostaja skrivnosten, s sledilci je delil le nekaj fotografij snega ter živali, ki jih je v kamero ujel med treningi. »Višinske priprave se nadaljujejo. Oglejte si, katere živali se vse da najti v Sierra Nevadi,« je zapisal in spodaj označil National Geographic, poljudnoznanstveno revijo, ki se ukvarja tudi s fotografijami narave in živali. 

Ker mu po sezoni poteče pogodbo z Red Bull Boro Hansgrohe in ker ima ta v svojih vrstah številne svetovne zvezdnike, so vse glasnejša ugibanja, da je to zadnja Rogličeva sezona pri rdečih bikih. Med možnimi destinacijami se že dlje časa omenja ekipa Bahrain Victorious, katere menedžer je nenazadnje Milan Eržen, eden izmed mož, ki so pred dobrim desetletjem prvi odkrili Rogličev veliki talent. 

Bo Milan Eržen še enkrat združil moči s Primožem Rogličem? Tudi v Bahrainu imajo nekaj dobrih klančarjev. FOTO: Delo
Bo Milan Eržen še enkrat združil moči s Primožem Rogličem? Tudi v Bahrainu imajo nekaj dobrih klančarjev. FOTO: Delo

Španski medij La Bicicleta News pa medtem poroča celo o možnosti, da bi se 36-letni Kisovčan po koncu sezone upokojil. Uradne potrditve iz zanesljivih virov za zdaj sicer še ni, po teh navedbah pa bi lahko bilo oktobrsko evropsko prvenstvo na domačih cestah njegova zadnja dirka med elito in bi se od profesionalnega športa tako poslovil skupaj z Luko Mezgecem. Četudi je Roglič v preteklosti že večkrat dejal, da si želi tekmovati še dolgo, pa je v zadnjih letih nekajkrat že potarnal, da so mladi fantje preprosto prehitri. 

Še dodatno padel na lestvici UCI

Dokler odločitve ne bo sporočil sam, bodo njegova prihodnost, morebiten nastop na Touru in vprašanje nove pogodbe ostali predmet številnih ugibanj. Na prenovljeni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) je Roglič izgubil novih dvanajst mest, saj ni branil točk, osvojenih na lanskem Giru. Tako zdaj zaseda 45. mesto, Tadej Pogačar je še naprej premočno vodilni, med tisočerico pa so še Matej Mohorič (129.), Jakob Omrzel (188.), Matevž Govekar (349.) Žak Eržen (379.), Gal Glivar (432.), Mihael Štajnar (508.), Jaka Marolt (646.) in Tilen Finkšt (763.).

 

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