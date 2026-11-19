Le dan po naznanitvi, da bo Primož Roglič nastopal v ekipi NSN, je ta naznanila še, da bo zamenjala proizvajalca koles. Nemški Cube bo s svojimi kolesi opremljal člansko in razvojno zasedbo NSN. Kolesa bodo opremljena s komponentami SRAM, obročniki Newmen in sedeži Selle Italia.

»Izjemno smo veseli, da lahko Cube pozdravimo kot našega uradnega partnerja. Že ob prvih pogovorih je bilo jasno, da imamo skupno vizijo in ambicije,« je dejal generalni direktor moštva Kjell Carlström in napovedal tudi spremembo športne usmeritve. »V letu 2027 bomo več pozornosti namenili boju za skupne seštevke etapnih dirk. Podpora podjetja Cube bo ključna za naš uspeh skozi celotno sezono.«

Pri tem bosta pomembno vlogo igrala Roglič in olimpijski prvak Richard Carapaz, ki sodita med najodmevnejše okrepitve moštva. Ustanovitelj podjetja Cube Marcus Pürner je ob predstavitvi sodelovanja izpostavil tudi prihod Kasperja Asgreena in poudaril, da se ambicije ekipe ujemajo z dolgoročnimi načrti nemškega proizvajalca.

Poseben pomen ima partnerstvo za Biniama Girmaya, ki se vrača na dobro znana kolesa. Eritrejec je leta 2024 na kolesih Cube osvojil tri etapne zmage na dirki po Franciji in zeleno majico najboljšega po točkah. Pri nemškem proizvajalcu upajo, da bo podobne uspehe dosegal tudi v novem moštvu.

Podjetje Cube je bilo ustanovljeno leta 1993 v nemškem Waldershofu, danes pa zaposluje več kot tisoč ljudi in je prisotno v več kot 60 državah.