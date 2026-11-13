Preobrat, Primož Roglič bi lahko okrepil legendarno špansko ekipo

Potem ko je že veliko moštev sporočilo, da se ne zanima več za Primoža Rogliča, pa se zdaj zdi, da bi lahko naš zvezdnik kolesaril ob boku svojega tekmeca.
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Primož Roglič in Enric Mas sta se v zadnjih letih pogosto borila predvsem na dirki po Španiji. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprintcycling
Naš kolesarski zvezdnik Primož Roglič še vedno ostaja na tržnici. V zadnjih nekaj tednih je bilo vprašanje o njegovi prihodnosti izpostavljeno že neštetokrat, še vedno pa o prihodnosti vemo bore malo. Ekipe bodo kmalu začele s pripravami za sezono 2027, prav lahko pa bi se zgodilo, da bo Roglič te začel z manjšo zamudo. Iz Španije curljajo novice, da naj bi bil Kisovčan na pragu podpisa pogodbe z najstarejšo ekipo v karavani.
V zadnjih tednih smo veliko debatirali o ekipah Tudor, Pinarello Q36,5, Visma Lease a Bike in Unibet Rose Rockets, zdaj pa se zdi, da se je v lov podala tudi španska zasedba Movistar. Nekdanji španski kolesar Luis Pasamontes je na družabnem omrežju X še dodatno podkuril namigovanja in vodjo moštva, slovitega Eusebia Unzuéja, pozval k podpisu pogodbe z ...
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