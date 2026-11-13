Preobrat, Primož Roglič bi lahko okrepil legendarno špansko ekipo

Naš kolesarski zvezdnik Primož Roglič še vedno ostaja na tržnici. V zadnjih nekaj tednih je bilo vprašanje o njegovi prihodnosti izpostavljeno že neštetokrat, še vedno pa o prihodnosti vemo bore malo. Ekipe bodo kmalu začele s pripravami za sezono 2027, prav lahko pa bi se zgodilo, da bo Roglič te začel z manjšo zamudo. Iz Španije curljajo novice, da naj bi bil Kisovčan na pragu podpisa pogodbe z najstarejšo ekipo v karavani. V zadnjih tednih smo veliko debatirali o ekipah Tudor, Pinarello Q36,5, Visma Lease a Bike in Unibet Rose Rockets, zdaj pa se zdi, da se je v lov podala tudi španska zasedba Movistar. Nekdanji španski kolesar Luis Pasamontes je na družabnem omrežju X še dodatno podkuril namigovanja in vodjo moštva, slovitega Eusebia Unzuéja, pozval k podpisu pogodbe z ...