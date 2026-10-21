Prestopna bomba – se Primož Roglič vrača domov v Vismo?

V kolesarskih krogih se znova vse glasneje šušlja, da bi lahko slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič kariero nadaljeval celo pri svoji nekdanji ekipi Visma Lease a Bike. Izkušeni Slovenec je pred dobrim tednom v Mariboru še govoril, da ni odločen o svoji prihodnosti, za konec športne poti pa se očitno vrača tja, kjer se je leta 2016 vse začelo. Potem ko se je dolgo omenjalo predvsem dve ekipi, belgijski Lotto-Intermarché in švicarski Pinarello Q36,5, pa zdaj nizozemski mediji pišejo o tem, da je Roglič blizu prestopu nazaj k moštvu, za katerega je kolesaril med letoma 2016 in 2023. Flandrijski WielerFlits je davi pisal, da naj bi predstavniki Visme že navezali stik z Rogličevim taborom, ki ga vodi agent Mattia Galli. A to še ne pomeni prav ničesar, saj se morata obe strani sprva ...